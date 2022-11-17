تراجع أسعار النفط وبرنت بـ 91.82 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط، في بداية التعاملات صباح اليوم الخميس، مع انحسار التوترات الجيوسياسية.

وأضافت زيادة إصابات كورونا في الصين إلى المخاوف المرتبطة بالطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

العقود الآجلة لبرنت

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بحلول الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش 1.04 دولار أو 1.1 % لتسجل 91.82 دولار للبرميل.

خام غرب تكساس

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.17 دولار أو 1.4 % لتسجل 84.42 دولار للبرميل.

وكان سعر خام برنت تراجع أمس 1.1 % في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط 1.5 %.

وانخفضت مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم 5.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر تشرين الثاني إلى 435.4 مليون برميل وفقا لما أعلنته إدارة معلومات الطاقة، وهو ما يقل بكثير عن توقعات رويترز بانخفاضها أكثر من 440 ألف برميل يومياً.