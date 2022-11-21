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متأثرة بتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة في الفيدرالي الأمريكي

تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 87 دولاراً للبرميل

2022-11-21 الساعة 9:02
تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 87 دولاراً للبرميل
المواطن - الرياض

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اقتربت أسعار النفط اليوم الاثنين من تسجيل أدنى مستوى لها خلال الشهرين الماضيين، متأثرة بتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي.

العقود الآجلة لخام برنت

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير 28 سنتا أو 0.3% إلى 87.34 دولار للبرميل، بعد أن استقرت عند أدنى مستوياتها منذ 27 سبتمبر.

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خام غرب تكساس

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر ديسمبر 80 دولاراً للبرميل، بانخفاض 8 سنتات، قبل انتهاء صلاحية العقد في وقت لاحق، اليوم الاثنين.

وأغلق كلا الخامين القياسيين، يوم الجمعة الماضية، عند أدنى مستوى لهما منذ 27 سبتمبر، ليواصلا الخسائر للأسبوع الثاني مع انخفاض برنت 9% وغرب تكساس الوسيط 10%.

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