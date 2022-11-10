ترامب: نتائج الانتخابات مخيبة للآمال

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نتائج انتخابات التجديد النصفي مخيبة للآمال نوعاً ما، لكنه أشار إلى أنه يراها نجاحاً شخصياً، رغم ذلك.

مخيبة للآمال

وقال ترامب، عبر منصة تروث سوشال التي شارك في تأسيسها، أن أغلبية المرشحين الذين دعمهم فازوا في الانتخابات، وفقا لـ د ب أ.

وأردف ترامب: بينما كانت انتخابات الأمس مخيبة للآمال نوعاً ما، من نواح معينة، إلا أنها من وجهة نظري الشخصية تمثل انتصاراً كبيراً للغاية، 219 فوزاً و16 هزيمة إجمالاً، من قدم أداء أفضل من ذلك من قبل؟”.

هزيمة ترامب

وخسر مرشحون مقربون من ترامب في سباقات محمومة، أو جاؤوا خلف الديمقراطيين، في حين يتواصل فرز الأصوات. ولم يتضح ما إذا كان الجمهوريون سيتمكنون من استعادة الهيمنة على مجلسي النواب والشيوخ.

كما مني ترامب بهزيمة ساحقة بصورة خاصة في ولاية بنسلفانيا، حيث خسر مؤيده محمد أوز السباق على مقعد مجلس الشيوخ.