ترامب يدلي بصوته: البلاد يجري تدميرها

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أدلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بصوته في انتخابات تجديد الكونجرس في ولاية فلوريدا، واصفًا إدارة الديمقراطيين في البلاد بـالمُدمرة.
وعقب التصويت، اليوم الثلاثاء، تحدث ترامب عن الملفات التي تشغل بال الجمهوريين في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى قضية الهجرة، ومضيفًا أن الملايين يدخلون البلاد على نحو غير قانوني.
وقال ترامب إن البلاد يجري تدميرها، بينما تحتاج بشكل ملح إلى ضبط أقوى للحدود، في إشارة إلى من يدخلون عن طريق المكسيك.
من المعروف أن الرئيس الجمهوري السابق ظل يدافع عن إقامة جدار فاصل مع المكسيك، وتم تنفيذ أجزاء من المشروع خلال ولايته الرئاسية.
وأردف ترامب أن الولايات المتحدة فيها الكثير من الأشياء السيئة التي ينبغي التحرك إزاءها.