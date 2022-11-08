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قبيل انطلاق الانتخابات

ترامب يصف بيلوسي بوصف مهين

2022-11-08 الساعة 12:27
ترامب يصف بيلوسي بوصف مهين
المواطن -متابعة

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في كلمة ختامية قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية، أطلق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وصفًا مهينًا.

وصف مهين

وقال ترامب في سياق سرده لحادثة كان، أحد رجال العصابات في أمريكا طرفًا فيها: لقد ضربه على رأسه بعصا بيسبول وطعنه 32 مرة بشكل وحشي، لقد كان حيوانًا.

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ومضى الرئيس الأمريكي السابق في ذات السياق معلقًا بقوله: قالت نانسي بيلوسي أرجوك لا تصفهم بالحيوانات فهم بشر، فقلت لا هم حيوانات، لأنني أعتقد أنها من الحيوانات كذلك، على حد تعبيره.

إعلان مفاجئ

ولم يعلن ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لكنه قال إنه سيعلن عن أمر مهم الثلاثاء، ولم يكشف الرئيس الأمريكي السابق طبيعة هذا الإعلان، لكن مساعدوه قالوا إنه تم إقناعه بإعلان مفاجئ لحلفائه وعائلته.

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد منافسة حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين، في خضم معركة انتخابات الكونجرس التي انطلقت، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة.

 

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