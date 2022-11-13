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ضمن لقاءات الجولة الـ16

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراتي اليوم

2022-11-13 الساعة 2:57
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراتي اليوم
المواطن - محمد سمعه

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حافظ نادي آرسنال على صدارته لـ ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد فوزه على نادي وولفرهامبتون أمس في الجولة الـ16، ومستغلًا في الوقت ذاته خسارة مانشستر سيتي ضد برينتفورد.

نتائج مباريات أمس

وكانت مباريات أمس السبت في الدوري الإنجليزي انتهت بفوز برينتفورد على مانشستر سيتي بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز ليفربول على ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدف، أما نادي توتنهام هوتسبير ففاز على نادي ليدز يونايتد برباعية مقابل 3 أهداف.

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أما ليستر سيتي فحقق فوزًا ثمينًا على حساب نادي وست هام يونايتد بثنائية دون رد، أما فريق نوتنجهام فورست ففاز على كريستال بالاس بهدف دون رد، بينما فاز فريق بورنموث على نادي إيفرتون بثلاثية دون رد.

أما تشيلسي فخسر أمام فريق نيوكاسل بهدف دون مقابل، وفاز آرسنال على وولفرهامبتون بثنائية نظيفة.

نيوكاسل ضد تشيلسي
نيوكاسل ضد تشيلسي

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتواجد آرسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، مانشستر سيتي ثانيًا برصيد 32 نقطة، نيوكاسل يونايتد ثالثًا برصيد 30 نقطة، توتنهام هوتسبير رابعًا برصيد 29 نقطة، مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 23 نقطة، ليفربول في المركز السادس برصيد 22 نقطة، برايتون سابعًا برصيد 21 نقطة، تشيلسي ثامنًا برصيد 21 نقطة، فولهام تاسعًا برصيد 19 نقطة، برينتفورد في المركز العاشر برصيد 19 نقطة، كريستال بالاس في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة، ليستر سيتي في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.

آرسنال ضد وولفرهامبتون

أما بورنموث فيتواجد في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، أستون فيلا في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة، ويست هام يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة، نوتنجهام في المركز الـ18 برصيد 13 نقطة، ساوثهامبتون في المركز التاسع عشر، وولفرهامبتون في المركز العشرين والأخير برصيد 10 نقاط.

وتُختتم مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي بإقامة مباراتي ” برايتون ضد أستون فيلا، فولهام ضد مانشستر يونايتد” اليوم الأحد.

 

مان سيتي ضد برينتفورد
مانشستر سيتي ضد برينتفورد

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