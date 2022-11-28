ترتيب المجموعة الخامسة بعد الجولة الثانية من دور المجموعات بالمونديال

تصدر المنتخب الإسباني (الماتادور) ترتيب المجموعة الخامسة بعد تعادله مع ألمانيا بهدف لكل فريق، الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر والمستمر حتى الـ18 من ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبًا.

وخسر المنتخب الياباني بهدف نظيف أمام كوستاريكا في نفس الجولة من المونديال، الأحد.

ألمانيا بالقاع

ويأتي المنتخب الإسباني في الصدارة برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثاني اليابان بـ3 نقاط، وثالثًا كوستاريكا بنفس الرصيد من النقاط ولكن بفارق الأهداف، ويتذيل المنتخب الألماني الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

ويتبقى جولة وحيدة لحسم المنتخبات المتأهلة يدخل بها المنتخب الإسباني مباراة أمام اليابان، بينما يدخل المنتخب الألماني مباراة حاسمة أمام كوستاريكا، وتظل الفرصة متاحة للجميع.

تعادل إيجابي

وتعادل منتخب إسبانيا مع نظيره ألمانيا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على إستاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم “قطر 2022”.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إسبانيا لـ4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، فيما تحصل منتخب ألمانيا على أول نقطة في البطولة ليظل في المركز الرابع والأخير.