ترتيب دوري يلو بعد الجولة العاشرة

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حجز فريق الفيصلي صدارة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، عقب فوزه على مضيفه نجران 1/ 0، في لقاء أقيم على ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران، في ختام الجولة العاشرة من المسابقة.
د81‘⚽️ هدف لـ @AlFaisaly 👏
كاسيانو دياز يسجل الهدف الأول 🤩#نجران_الفيصلي #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/waecLUYvqV
— دوري يلو (@FDL_KSA) November 2, 2022
سجل للفيصلي البرازيلي كاسيانو في الدقيقة 82 من عمر المباراة.
ليرفع الفيصلي رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب، بينما بقي نجران على رصيده السابق 4 نقاط في المركز الـ 18.
ونشر حساب دوري يلو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ترتيب فرق دوري يلو بعد انتهاء الجولة العاشرة، تصدر الفيصلي الترتيب تلاه الأخدود والحزم والعربي.