ترتيب دوري يلو بعد الجولة العاشرة

حجز فريق الفيصلي صدارة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، عقب فوزه على مضيفه نجران 1/ 0، في لقاء أقيم على ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران، في ختام الجولة العاشرة من المسابقة.

تفاصيل المباراة

سجل للفيصلي البرازيلي كاسيانو في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

ليرفع الفيصلي رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب، بينما بقي نجران على رصيده السابق 4 نقاط في المركز الـ 18.

ترتيب الدوري

ونشر حساب دوري يلو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ترتيب فرق دوري يلو بعد انتهاء الجولة العاشرة، تصدر الفيصلي الترتيب تلاه الأخدود والحزم والعربي.