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بشأن اتفاق الحبوب

ترحيب ودعوة من أمريكا لروسيا

2022-11-02 الساعة 11:01
ترحيب ودعوة من أمريكا لروسيا
المواطن - متابعة

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رحبت الولايات المتحدة بعودة روسيا إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية وتدعو إلى تمديده.

تصدير الحبوب

وكانت روسيا قد أعلنت اليوم الأربعاء أنها ستستأنف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا التي تمزقها الحرب بعد تعليقها في مطلع الأسبوع في خطوة هددت بتفاقم الجوع على مستوى العالم.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، أنها تلقت ضمانات مكتوبة من كييف بعدم استخدام ممر الحبوب بالبحر الأسود في العمليات العسكرية ضد روسيا.

ضمانات

وجاء في بيان الوزارة: الاتحاد الروسي يرى أن الضمانات التي تلقاها في الوقت الحالي كافية على ما يبدو وسيستأنف تنفيذ الاتفاق.

من جانبه، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة: إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش رحب يوم الأربعاء باستئناف روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وأنه يواصل بذل الجهد من أجل تمديد الاتفاق الذي يمكن أن ينتهي العمل به يوم 19 نوفمبر.

التطبيق الكامل للمبادرة

وأضاف دوجاريك: يواصل الأمين العام اتصالاته مع الأطراف من أجل التمديد والتطبيق الكامل للمبادرة، وهو ما زال أيضًا ملتزمًا بإزالة العقبات التي تعترض صادرات الحبوب والأسمدة الروسية”.

وقالت مصادر معنية بصادرات الحبوب لرويترز: إن السفن واصلت نقل الحبوب الأوكرانية عبر الممر على الرغم من التعليق، لكنه ليس من المرجح أن يستمر ذلك لفترة طويلة؛ لأن شركات التأمين لم تصدر عقودًا جديدة بسبب قرار روسيا.

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