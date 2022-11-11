ترددات قنوات الكاس الناقلة لمباريات المونديال

أعلنت شبكة قنوات “الكاس” القطرية عن بث مباريات كأس العالم 2022 التي تُقام في قطر.

حقوق البث

ونشرت قنوات الكاس بيانًا رسميًّا أعلنت فيه الحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم 2022 ضمن باقة “بي إن سبورتس”، الناقل الرسمي للبطولة، كما نشرت قنوات الكاس ترددات قنواتها الناقلة لمونديال 2022.

ويتم نقل المباريات عبر قنوات الكاس Extra 1 وExtra 2 وExtra 3 وExtra 4.

ومن المقرر أن تستضيف قطر نهائيات مونديال 2022 خلال الفترة بين 20 نوفمبر الجاري و18 ديسمبر المقبل.