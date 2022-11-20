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الحفل يبدأ اليوم في الـ5 مساءً بتوقيت المملكة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لـ حفل افتتاح كأس العالم 2022

2022-11-20 الساعة 3:40
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لـ حفل افتتاح كأس العالم 2022
المواطن - محمد سمعه

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تفصلنا ساعات قليلة عن حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر، حيث ينطلق اليوم في تمام الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، ثم بعده مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

القنوات المفتوحة الناقلة

وستنقل قنوات Bein Sports HD 1, 2 , 3 عبر النايل سات حفل الافتتاح عبر تردد 11013 ، أفقي، معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

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ويُنقل الحفل أيضًا عبر قنوات Bein Sports 4,5,6 في قمر النايل سات حيث التردد 11054، أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/2.

ويُنقل حفل افتتاح كأس العالم عبر قناة Bein Sports HD 7 في النايل سات وسيكون التردد 12604، أفقي ومعدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/2.

حفل افتتاح كأس العالم 2022

وينطلق حفل الافتتاح في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، وذلك قبل ساعتين من مباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور.

ويُشارك في الحفل مجموعة من أكبر الفنانين والمطربين في الشرق الأوسط والعالم، حيث تتواجد المطربة اللبنانية الشهيرة ميريام فارس التي تُغني أغنية من ضمن أغانٍ رئيسية للمونديال.

كما تتواجد المطربة العراقية رحمة رياض والمطربة اليمنية بلقيس في الحفل حيث شاركتا في أغنية Light The Sky وهي من ضمن الأغاني الرئيسية في مونديال قطر.

ومن المنتظر كذلك حضور فرقة Bts الغنائية من كوريا الجنوبية للمشاركة في حفل الافتتاح.

كما شارك مجموعة من المطربين العرب في تقديم أغنية ” عرب” وهم ” اللبناني فضل شاكر، المصري أحمد شيبة، نوال الكويتية، الكويتي حمود الخضر، المغربي زهير بهاوي”، حيث تُعد أغنية من ضمن الأغاني العربية للمونديال القطري.

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