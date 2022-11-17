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يفضل كين وسانشو بالبريميرليج

ترشيحات نيمار للفائزين بالمونديال

2022-11-17 الساعة 1:17
ترشيحات نيمار للفائزين بالمونديال
المواطن - متابعة

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كشف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن لاعبيه المفضلين في إنجلترا وكان جناح مانشستر يونايتد أحدهم.

وتحدث نيمار في مقابلة مع صحيفة “تيلجراف” البريطانية، وسلط الضوء على ثنائي منتخب إنجلترا.

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كين وسانشو

وصف نيمار جادون سانشو بأنه “مذهل” على الرغم من عدم استدعائه لفريق جاريث ساوثجيت في كأس العالم 2022.

وأفاد نيمار: أنا حقا أحب هاري كين وجادون سانشو، إنهما لاعبان رائعان ولدي حب خاص لهما لأنني أحب اللاعبين الذين يتمتعون بصفاتهم”.

المرشحون الأربعة

وقال نيمار: “أعتقد أن المرشحون للفوز بمونديال 2022 هم الأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، أعتقد أن هؤلاء الأربعة إلى جانب البرازيل قادرون تمامًا على الوصول إلى النهائي”.

نيمار
نيمار – المصدر @CBF_Futebol

الرغبة بالمونديال

وعن رغبته في التتويج بكأس العالم أكد نيمار: “كأس العالم هو حلمي الأكبر، لقد فهمت منذ ذلك الحين ماهية كرة القدم، الآن لدي فرصة أخرى لذلك آمل أن أفعلها”.

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