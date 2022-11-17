ترشيحات نيمار للفائزين بالمونديال

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كشف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن لاعبيه المفضلين في إنجلترا وكان جناح مانشستر يونايتد أحدهم.
وتحدث نيمار في مقابلة مع صحيفة “تيلجراف” البريطانية، وسلط الضوء على ثنائي منتخب إنجلترا.
وصف نيمار جادون سانشو بأنه “مذهل” على الرغم من عدم استدعائه لفريق جاريث ساوثجيت في كأس العالم 2022.
وأفاد نيمار: أنا حقا أحب هاري كين وجادون سانشو، إنهما لاعبان رائعان ولدي حب خاص لهما لأنني أحب اللاعبين الذين يتمتعون بصفاتهم”.
وقال نيمار: “أعتقد أن المرشحون للفوز بمونديال 2022 هم الأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، أعتقد أن هؤلاء الأربعة إلى جانب البرازيل قادرون تمامًا على الوصول إلى النهائي”.
وعن رغبته في التتويج بكأس العالم أكد نيمار: “كأس العالم هو حلمي الأكبر، لقد فهمت منذ ذلك الحين ماهية كرة القدم، الآن لدي فرصة أخرى لذلك آمل أن أفعلها”.