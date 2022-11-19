ترقب إعلان الفائز بجائزة شاعر الراية

انطلقت مساء اليوم السبت، الحلقة الأخيرة من برنامج “شاعر الراية” في موسمه الأول، حيث يتنافس 6 شعراء على اللقب الأول، وذلك من خلال تحديد الجمهور مصير المشاركين عبر التصويت.

لقب شاعر الراية

وأطلق المغردون، وسمًا بعنوان شاعر الراية، وسط متابعة حصرية ومشاهدة كثيفة عبر شاشة القناة “السعودية”، إذ ينتظرون على أحر من الجمر من سيظفر بلقب البرنامج والمليون الريال المخصصة لشاعره الأول.

وشهد مسرح البرنامج منذ انطلاقه، منافسات قوية بين الشعراء الذي قدموا قصائد مميزة، وقال عضو لجنة الحكم خالد المريخي خلال الحلقة الأخيرة من برنامج شاعر الراية، “أول حلقة كانت بدر ومنتصفها بدر وختامها بدر!”.

✨" أول حلقة كانت بدر ومنتصفها بدر وختامها بدر!" 🎤 عضو لجنة الحكم | خالد المريخي#شاعر_الراية | @KhalidAlmorikhy pic.twitter.com/jk1gsZJHcR — شاعر الراية | Alraya Poet (@Alrayapoet) November 19, 2022

ويتنافس في الحلقة الأخيرة كل من مزيد الوسمي، ضيف الله الأزلع، رفعان العرجاني، صالح النشيرا، خالد الحويكم، عثمان الشهري.

ويترقب كثير من المغردين أن يكون الفائز هو مزيد الوسمي، لما قدمه من أداء بارع خلال الموسم، فيما تحيز آخرون للباقين.

دعم الشعر

وجاء إطلاق البرنامج، استنادًا على رؤية القيادة الداعمة للأدب والشعر، واكتشاف مواهب أبناء وبنات الوطن وتسخيرها لدعم ثقافة المجتمع السعودي، بما يخدم القيم والتوجهات الوطنية والاجتماعية والإنسانية.