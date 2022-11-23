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بعد فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين بالمونديال

تركي آل الشيخ لـ ميسي: يا شبيه صويحبي حسبي عليك

2022-11-23 الساعة 2:47
تركي آل الشيخ لـ ميسي: يا شبيه صويحبي حسبي عليك
المواطن - الرياض

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وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه رسالة ساخرة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد فوز المنتخب السعودي أمس على راقصي التانجو 2-1 في كأس العالم في قطر.

ونشر آل الشيخ صورة لـ النجم الأرجنتيني وهو يصافح فهد المولد في لقاء ودي بين السعودية والأرجنتين في عام 2012، وصورة أخرى وهو ينظر إلى سعود عبدالحميد أمس قبل بدء المباراة.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” معلقًا على الصورتين: ” يا شبيه صويحبي، حسبي عليك”.

رد فعل ميسي

وكان ليونيل ميسي عبّر عن حزنه، بعد خسارة منتخب بلاده أمام منتخب السعودية، مضيفًا أن الأخضر قدم أداءً أفضل من منتخب بلاده.

وعلق قائد الأرجنتين بعد الخسارة قائلًا : “ليس لدينا أي أعذار، المنتخب السعودي كان أفضل منّا وتناقلوا الكرة بشكل جيد، وقلنا مسبقًا إنهم يملكون لاعبين على أعلى مستوى”.

وواصل: “يجب علينا أن نكون أكثر اتحادًا في مباراة المكسيك المقبلة، والأمر لايزال في أيدينا ويعتمد علينا”.

إنجاز مميز لـ الأخضر

يذكر أن المنتخب السعودي أصبح أول منتخب عربي يفوز على الأرجنتين في بطولة كأس العالم، كما خسرت الأرجنتين مباراتها الافتتاحية في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، بعد الخسارة من الكاميرون في افتتاح مبارياتها في كأس العالم نسخة 1990 في إيطاليا.

وسبق لـ منتخب الأرجنتين الفوز بكأس العالم مرتين عامي 1978 و 1986، ووصل إلى نهائي المونديال مرتين عامي 1990 و 2014 ولكنه خسر اللقب لصالح منافس واحد وهو المنتخب الألماني.

 

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