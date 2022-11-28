تركي بن محمد يناقش الخطة التشغيلية لجمعية بناء

رأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية اجتماع مجلس إدارة الجمعية 46 بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وفي بداية الاجتماع نوه سمو الأمير بالدعم والتمكين الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- للعمل الإنساني ولمنظمات القطاع غير الربحي، والذي يُعد أحد ركائز رؤية المملكة 2030 التي أسست لعمل المنظمات غير الربحية ودعمتها، حتى وصلت لما نراه حاليًا في المملكة بشكل عام وفي جمعية بناء بشكل خاص.



مناقشة الخطة التشغيلية

كما جرى استعراض جدول الأعمال حيث ناقش المجلس في اجتماعه الخطة التشغيلية لعام 2023 والتي تشتمل على مبادرات لرعاية وتمكين الأيتام في عدد من المجالات، وخطة حملة ” ادخر لآخرتك ” لعام 2023 وذلك استمرارًا لنجاح الحملة في الأعوام السابقة.

واطلع المجلس على الموازنة التقديرية لعام 2023 والتي تضمنت تقريرًا يبين إجمالي مصروفات الخدمات والبرامج الأسرية بمبلغ 66 مليون ريال، وعلى تقرير الأداء التشغيلي للفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر 2022 والذي اشتمل على أبرز إنجازات فريق عمل الجمعية خلال الفترة وملخص تقييم الأداء، وبحث مشروع الخطة الاستراتيجية الثالثة.

ووافق المجلس على اتفاقية التعاون الموقعة مع أمانة المنطقة الشرقية، كما وافق على مذكرة التفاهم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي تهدف إلى تمكين الأسر والمساعدة في إيصالهم للاكتفاء والاعتماد على النفس.

وأشاد المجلس بصدور ترخيص الجمعية للعمل في الخارج من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حيث سيضيف هذا الترخيص بعدًا نوعيًا جديدًا في مستوى الخدمات التي تقدمها الجمعية، وتعتبر جمعية بناء أول جمعية أيتام سعودية تحصل على هذا الترخيص.

تحقيق حلم الأيتام

وفي ختام الاجتماع رفع مدير عام الجمعية عبدالله الخالدي الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية ولبقية أعضاء مجلس الإدارة على الدعم والمتابعة، والتي كان لها الأثر البالغ بعد توفيق الله في تميز الجمعية وتقديمها لخدمات ذات جودة عالية خصوصًا في الجانب التعليمي والتنموي من خلال البرامج التعليمية والمنح الدراسية والتأمين الطبي وخلافه، إضافة إلى تحقيق حلم الأيتام في شراء وتملك الوحدات السكنية حيث إن الجمعية وبتوجيهات ودعم سموه وأعضاء مجلس الإدارة والداعمين، تمكنت خلال هذا العام ٢٠٢٢م من تمليك أكثر من ٢٥٠ أسرة أيتام عدد من الوحدات السكنية الجديدة والمؤثثة، بالشراكة مع وزارة الشئون البلدية والقروية الإسكان ومؤسسة سكن الأهلية، وهذا يساهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.