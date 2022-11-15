Icon

وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان Icon الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر Icon تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة Icon قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد Icon 10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها Icon أرقام تؤكد الريادة السعودية العالمية في الصحة والبحث والتطوير Icon السعودية تقود الاقتصاد الرقمي في عام الرئاسة الإندونيسية لقمة G20 Icon جولة ولي العهد الآسيوية تعزز دور المملكة العالمي Icon متحدث الجوازات: الهوية الوطنية لا تمكن السفر لقطر لحضور المونديال Icon من هانغتشو إلى بالي.. حضور محمد بن سلمان مميز في G20 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إجمالي حالات التعافي يرتفع لـ 811826 حالة

تسجيل 107 حالات إصابة جديدة بكورونا وتعافي 160

2022-11-15 الساعة 12:44
تسجيل 107 حالات إصابة جديدة بكورونا وتعافي 160
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

 

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 824747 حالة.

قد يهمّك أيضاً
Img

أهالي الجوف يهنئون الأمير فيصل بن نواف

Img

مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 160 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 811826 حالة ولله الحمد، كما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9438 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 73 حالة.

أهمية الكمامة

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة خاصة لمصابي الإنفلونزا الموسمية لمنع انتقال العدوى.

وأوضحت أن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من الإصابة بالإنفلونزا ويقلل من انتشار الفيروس ويحمي المحيطين من الإصابة بالعدوى.
وأكدت وزارة الصحة أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالإنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم.

عيونك تكفي

وتابعت في حملتها التوعية “عيونك تكفي”، أنه في حالة إذا كنت مصاباً بالإنفلونزا الموسمية، فإن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من فرص الإصابة عن طريق تنفس الرذاذ وهو أحد أكثر طرق انتقال الإنفلونزا الموسمية خصوصا أثناء الوجود في أماكن التجمعات والمنشآت الصحية، أو مع أشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة.

حملة توعوية

وكانت الصحة قد أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار “اللحظة اللي ما تتمناها”، مستهدفة الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، إضافة إلى العاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا

السعودية اليوم
قطر تفوز بتنظيم كأس أمم آسيا 2023
الرياضة

قطر تفوز بتنظيم كأس أمم آسيا 2023

الرياضة
موريتانيا: السعودية ملتزمة بمستقبل أكثر استدامة
السعودية اليوم

موريتانيا: السعودية ملتزمة بمستقبل أكثر استدامة

السعودية اليوم
افتتاح أعمال قمة المناخ بحضور قادة العالم
العالم

افتتاح أعمال قمة المناخ بحضور قادة العالم

العالم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان لولا دا...
الملك سلمان

الملك سلمان وولي العهد يهنئان لولا دا...

الملك سلمان
سعودية ضمن أكثر نساء العالم تأثيرًا 2023
السعودية اليوم

سعودية ضمن أكثر نساء العالم تأثيرًا 2023

السعودية اليوم
تعاطف مع فهد المولد لغيابه عن المونديال
آخر الاخبار

تعاطف مع فهد المولد لغيابه عن المونديال

آخر الاخبار
إيقاف عروض غنائية مخالفة بحائل
السعودية اليوم

إيقاف عروض غنائية مخالفة بحائل

السعودية اليوم