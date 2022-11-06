Icon

اليوم.. انطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة Icon سعودي يواجه السجن 7 سنوات في الكويت Icon تغريم 3 سعوديين مليوني راند لسرقة نباتات Icon 5 فئات ممنوعة من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon الصحة توصي 5 فئات بأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية Icon صحيفة أمريكية: محمد بن سلمان أذهل العالم Icon السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان Icon سير أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية Icon محمد بن سلمان يطلق سير لصناعة السيارات الكهربائية Icon ونتروندرلاند تجربة عالمية لمحبي التزلج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إجمالي حالات التعافي يرتفع لـ 809961

تسجيل 130 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 236

2022-11-06 الساعة 12:31
تسجيل 130 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 236
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 823624 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 236 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 809961 حالة ولله الحمد، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9418 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 77 حالة.

قد يهمّك أيضاً
Img

مواطنون لمنقذ طفل القصيم: تستحق الترند

Img

ترامب يعلن الترشح للرئاسة عقب انتخابات الكونجرس

إلغاء الإجراءات الاحترازية

وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة وللمكتسبات العديدة المتحققة في مكافحة الجائحة بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من الجهات كافة، والتقدم – ولله الحمد – في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نِسَب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

فقد تقرر ‏رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، وفقاً لما يلي:

أولاً: عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبـوي الشـريف، والأماكن الـتـي يصـدر بشـأنها بروتوكولات مـن قبـل هيئة الصحة العامـة “وقايـة”، أو المنشـآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات ووسائل النقـل العـام الـتي ترغب في تطبيق مستويات حمايـة أعلـى مـن خـلال الاستمرار باشتراط لـبس الكمامـة للـدخول إليهـا، مع الاستمرار بالتوعية والحث على استخدامها.

ثانيًا: عدم اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية في تطبيـق (توكلنـا) للـدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات وركوب الطائرات ووسائل النقـل العـام، باستثناء الـتي تقتضـي طبيعتهـا اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقـق مـن الحالـة الصـحية حسـب مـا تـحـدده البروتوكولات الصـادرة مـن قبـل هيئـة الصـحة العامـة “وقايـة”، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات ووسائل النقـل الـتي ترغب في تطبيـق مستويات حمايـة أعلـى مـن خـلال الاستمرار باشتراط التحصين أو التحقـق مـن الحالة الصحية للدخول إليهـا.

مـدة اشتراط أخـذ الجرعة التنشيطية

ثالثًا: تـكـون مـدة اشتراط أخـذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكـة (ثمانيـة) أشـهر بـدلاً مـن (ثلاثة) أشهر مـن تلقـي الجرعة الثانية، ويستثنى مـن ذلـك الفئات العمرية الـتـي تحـددها وزارة الصحة أو المستثناة بحســب مـا تظهـر حالتهـم الصحية في تطبيق (توكلنـا).

وأكد المصدر أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين ويشمل ذلك أخذ الجرعات التنشيطية المعتمدة من اللقاح، كما أوضح المصدر أن الإجراءات المتخذة أعلاه تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة كسوف الشمس جزئيًا في مكة المكرمة
السعودية اليوم

لحظة كسوف الشمس جزئيًا في مكة المكرمة

السعودية اليوم
انفجار منجم بتركيا يقتل 28 شخصًا
العالم

انفجار منجم بتركيا يقتل 28 شخصًا

العالم
ضبط 17255 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل
السعودية اليوم

ضبط 17255 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل

السعودية اليوم
فيديو متداول لبداية حريق محطة وقود بالمدينة
السعودية اليوم

فيديو متداول لبداية حريق محطة وقود بالمدينة

السعودية اليوم
غزارة البرد في أريزونا غير مسبوقة
يوتيوب

غزارة البرد في أريزونا غير مسبوقة

يوتيوب
تقنية الدائر تفتح باب القبول
السعودية اليوم

تقنية الدائر تفتح باب القبول

السعودية اليوم
السفارة في أستراليا تحذر المواطنين بسبب الفيضانات
السعودية اليوم

السفارة في أستراليا تحذر المواطنين بسبب الفيضانات

السعودية اليوم
تسمية جميع المتون المشاركة بـ نخبة النخبة
الإبل‎

تسمية جميع المتون المشاركة بـ نخبة النخبة

الإبل‎