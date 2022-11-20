Icon

تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 79 Icon ولي العهد يصل إلى دولة قطر تلبية لدعوة الشيخ تميم Icon توقعات بحالة مطرية شتوية مع بداية إجازة الطلاب Icon أم سعودية تلخص تجربتها بتربية الأبناء في 10 نصائح Icon ولي العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية Icon ولي العهد يلتقي في بانكوك رئيس مجلس الشيوخ التايلندي Icon بيان هام من SMC حول التعدي على الحقوق التجارية للمنتخب السعودي Icon محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان تبادل 5 مذكرات تفاهم Icon 10 معلومات عن القصر الكبير في بانكوك Icon ولي العهد يلتقي ملك تايلاند Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
إجمالي حالات التعافي يرتفع لـ 812391 حالة

تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 79

2022-11-20 الساعة 12:25
تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 79
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 825087 حالة.

وقالت الوزارة “إنه تم تسجيل 79 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 812391 حالة ولله الحمد”، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9447 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 63 حالة.

قد يهمّك أيضاً
Img

ولي العهد يلتقي رئيس الإمارات ويتبادلان الأحاديث الودية

Img

الفيفا يحسم مصير مشاركة حمدالله في المونديال

أهمية الكمامة

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة خاصة لمصابي الإنفلونزا الموسمية لمنع انتقال العدوى.

وأوضحت أن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من الإصابة بالإنفلونزا ويقلل من انتشار الفيروس ويحمي المحيطين من الإصابة بالعدوى.

وأكدت وزارة الصحة أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالإنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم.

عيونك تكفي

وتابعت في حملتها التوعية “عيونك تكفي”، أنه في حالة إذا كنت مصاباً بالإنفلونزا الموسمية، فإن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من فرص الإصابة عن طريق تنفس الرذاذ وهو أحد أكثر طرق انتقال الإنفلونزا الموسمية خصوصا أثناء الوجود في أماكن التجمعات والمنشآت الصحية، أو مع أشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة.

حملة توعوية

وكانت الصحة قد أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار “اللحظة اللي ما تتمناها”، مستهدفة الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، إضافة إلى العاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رينارد: الكرة السعودية ستستمر بالتطور
الرياضة

رينارد: الكرة السعودية ستستمر بالتطور

الرياضة
طرح مشروع مسودة عقد التمويل الاستهلاكي للأفراد
السعودية اليوم

طرح مشروع مسودة عقد التمويل الاستهلاكي للأفراد

السعودية اليوم
موعد انضمام صلاح لمعسكر منتخب مصر بالكويت
الرياضة

موعد انضمام صلاح لمعسكر منتخب مصر بالكويت

الرياضة
سفارة المملكة لدى ميانمار تغلق أبوابها الاثنين
السعودية اليوم

سفارة المملكة لدى ميانمار تغلق أبوابها الاثنين

السعودية اليوم
مراسل SSC : سلمان الفرج جاهز وتغييره...
الرياضة

مراسل SSC : سلمان الفرج جاهز وتغييره...

الرياضة
المملكة القابضة تربح 354.8 مليون ريال
السوق

المملكة القابضة تربح 354.8 مليون ريال

السوق
16 لقطة لـ تمرينات الأخضر قبل ودية...
الرياضة

16 لقطة لـ تمرينات الأخضر قبل ودية...

الرياضة
كريم بنزيما مُرشح لـ جائزة جلوب سوكر
الرياضة العالمية

كريم بنزيما مُرشح لـ جائزة جلوب سوكر

الرياضة العالمية