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إجمالي حالات التعافي يرتفع لـ 813010 حالات

تسجيل 61 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 74

2022-11-28 الساعة 12:31
تسجيل 61 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 74
المواطن - الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 825497 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 74 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 813010 حالات ولله الحمد، وأيضا تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9459 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 48 حالة.

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وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة خاصة لمصابي الإنفلونزا الموسمية لمنع انتقال العدوى.

أهمية الكمامة

وأوضحت أن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من الإصابة بالإنفلونزا ويقلل من انتشار الفيروس ويحمي المحيطين من الإصابة بالعدوى.

وأكدت وزارة الصحة أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالإنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم.

عيونك تكفي

وتابعت في حملتها التوعية “عيونك تكفي”، أنه في حالة إذا كنت مصاباً بالإنفلونزا الموسمية، فإن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من فرص الإصابة عن طريق تنفس الرذاذ وهو أحد أكثر طرق انتقال الإنفلونزا الموسمية خصوصا أثناء الوجود في أماكن التجمعات والمنشآت الصحية، أو مع أشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة.

حملة توعوية

وكانت الصحة قد أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار “اللحظة اللي ما تتمناها”، مستهدفة الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، إضافة إلى العاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر.

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