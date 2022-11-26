تسريب أرقام 500 مليون مستخدم في واتساب بينها 29 مليون رقم بالمملكة

حذر الخبير التقني عبدالله السبيعي من خطورة فتح الروابط العشوائية عبر موقع التواصل الفوري “الواتساب”.

وقال السبيعي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه تم مؤخراً تسريب أرقام 500 مليون مستخدم لتطبيق الوتساب وعرضها للبيع.

تسريب أرقام 500 مليون مستخدم لتطبيق الوتساب وعرضها للبيع 🤷🏻‍♂️ 29 مليون رقم من السعودية ! أنتبهوا من الرسائل والروابط العشوائية الي هدفها الإحتيال والسرقة

مصدر الخبر : https://t.co/Sp8BiRBd2X pic.twitter.com/2zYw5vZ3PB — عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) November 24, 2022

تسريب بيانات الملايين

وأضاف أن هذه الأرقام المسربة تشمل 29 مليون رقم من المملكة! انتبهوا من الرسائل والروابط العشوائية اللي هدفها الاحتيال والسرقة”.

وفي وقت سابق، أعلن مركز الإعلام الرقمي DMC ، عن وجود تسريب في بيانات 487 مليون مستخدم نشط على برنامج المحادثات الشهير واتساب بينها 17 مليون رقم من العراق.

وأكد المركز أن التسريب يشمل 84 دولة بعد أن ادعى شخص امتلاكه قاعدة البيانات النشطة ونشر الإعلان عنها في منتدى مجتمع القرصنة المعروف، فيما أكدت مصادر مستقلة صحّة هذه المزاعم.

وبيَّن المركز أن البيانات لا تشمل صور جهاز الهاتف بل الرقم وربما المكان وغيرها من المعلومات التي يمكن استهدافها بالإعلانات، مضيفًا بأن شركة ميتا لم تعلق على أنباء التسريبات حتى الآن.