تسريب 487 مليون رقم جوال بعد اختراق واتساب

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كشف الدكتور حزام بن سعود السبيعي أستاذ هندسة البرمجيات، عن حدوث اختراق لتطبيق واتساب، وتسريب 487 مليون رقم جوال وعرضه للبيع على مواقع الإنترنت المظلم “DarkWeb”.
وأضاف السبيعي عبر حسابه بموقع “تويتر” أنه يُعتقد أن مجموعة البيانات تحتوي على بيانات مستخدمين من 84 دولة منها إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والمملكة العربية السعودية.
وأوضح أنه يمكن للمشتري استخدام قاعدة البيانات هذه للرسائل العشوائية ومحاولات التصيد والهندسة الاجتماعية وأنشطة أخرى مشابهة.
ولفت إلى أنه لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان رقم الجوال الخاص بشخص موجودًا في قاعدة البيانات هذه أم لا.
وأشار إلى أن الخبراء ينصحون أن تحتاط من أعين المتطفلين المحتملين الذين ربما حصلوا على رقم الجوال، وذلك عبر فتح التطبيق، ثم الإعدادات، ثم الخصوصية، وتغيير الإعدادات مثل “آخر ظهور على الإنترنت”، و “صورة الملف الشخصي”، وتحويلها إلى “جهات الاتصال فقط”.