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بسبب عيوب أحزمة الأمان

تسلا تسحب 12 ألف سيارة من الأسواق

2022-11-27 الساعة 11:29
تسلا تسحب 12 ألف سيارة من الأسواق
المواطن - متابعة

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بدأت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، استدعاء 12863 سيارة من طراز موديل 3 في الصين، بسبب مخاطر سلامة محتملة من حزام الأمان.

السوق الصيني

ويغطي الاستدعاء 2736 سيارة مستوردة تم إنتاجها خلال الفترة بين 12 يناير 2019 و22 نوفمبر 2019، و10127 سيارة تم إنتاجها في الصين خلال الفترة بين 14 أكتوبر 2019 و26 سبتمبر 2022، وفقاً لبيان قدمته تسلا للهيئة الوطنية لتنظيم السوق في الصين.

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وأوضح البيان أن السيارات المستدعاة هي التي تم تركيب حزام الأمان الأوسط لمقعد الصف الثاني بشكل غير مناسب أثناء الإصلاح أو الصيانة بعد البيع.

أحزمة الأمان

ويشتبه في أنه عندما أعادت مراكز الخدمة تركيب أحزمة الأمان، فإنها ربما لم تركب بعض أجزاء التثبيت لمشابك الأحزمة بمسامير ربط، ما قد يؤدي إلى تعطل دور حزام الأمان في التقييد في حالة حدوث تصادم.

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