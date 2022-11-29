تشافي يتوقع فوز السعودية على المكسيك

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني، وهو يتوقع فوز منتخب السعودية غدًا على نظيره المكسيكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

تشافي يتوقع نتيجة مباراة السعودية والمكسيك

وقال تشافي خلال الفيديو: ” مفاجأة كبرى، المنتخب السعودي سيفوز مجددًا على المكسيك”.

وتوقع تشافي بقية نتائج المباريات الأخرى، حيث توقع فوز إسبانيا على اليابان، وتوقع أيضًا فوز الأوروجواي على غانا.

ويدخل 19 منتخبًا منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 وهم باحثون فقط عن الفوز لضمان التأهل إلى منافسات دور الستة عشر في المونديال.

19 منتخبًا يبحثون عن التأهل

وتحتاج منتخبات ” السعودية، هولندا، الإكوادور، السنغال، إنجلترا، إيران، أمريكا، بولندا، الأرجنتين، أستراليا، الدنمارك، إسبانيا، اليابان، كوستاريكا، كرواتيا، المغرب، بلجيكا، سويسرا، غانا”.