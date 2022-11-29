تشافي يتوقع فوز السعودية على المكسيك

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني، وهو يتوقع فوز منتخب السعودية غدًا على نظيره المكسيكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.
وقال تشافي خلال الفيديو: ” مفاجأة كبرى، المنتخب السعودي سيفوز مجددًا على المكسيك”.
وتوقع تشافي بقية نتائج المباريات الأخرى، حيث توقع فوز إسبانيا على اليابان، وتوقع أيضًا فوز الأوروجواي على غانا.
ويدخل 19 منتخبًا منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 وهم باحثون فقط عن الفوز لضمان التأهل إلى منافسات دور الستة عشر في المونديال.
وتحتاج منتخبات ” السعودية، هولندا، الإكوادور، السنغال، إنجلترا، إيران، أمريكا، بولندا، الأرجنتين، أستراليا، الدنمارك، إسبانيا، اليابان، كوستاريكا، كرواتيا، المغرب، بلجيكا، سويسرا، غانا”.
وتنطلق مباريات الجولة الثالثة من المونديال اليوم الثلاثاء بإقامة 4 مباريات وهم ” الإكوادور والسنغال، هولندا وقطر في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة”.
بينما تُقام مباراتا ” إيران وأمريكا، ويلز وإنجلترا” في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.
وفي يوم الغد تُقام 4 مباريات حيث تلعب كل من ” أستراليا والدنمارك” و ” تونس ضد فرنسا” في السادسة مساءً بتوقيت المملكة، بينما تُقام مباراتا ” السعودية والمكسيك وبولندا ضد الأرجنتين في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.
وفي يوم الخميس تُقام 4 مواجهات وهم ” كندا ضد المغرب وكرواتيا ضد بلجيكا” في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة.
بينما تُقام مباراتا ” اليابان وإسبانيا، كوستاريكا وألمانيا” في تمام الساعة العاشرة مساءً” بتوقيت المملكة.
وتُختتم يوم الجمعة المقبلة مباريات دور المجموعات بإقامة 4 مواجهات وهم ” غانا ضد أوروجواي، وكوريا الجنوبية ضد البرتغال في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة”.
بينما تُقام في العاشرة مساءً مواجهتا ” الكاميرون ضد البرازيل وصربيا ضد سويسرا “.