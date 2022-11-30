تشكيلة المنتخب السعودي لمباراة المكسيك الحاسمة

كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي، تشكيلة الأخضر لمواجهة المكسيك الحاسمة في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة المكسيك

وجاء تشكيل الأخضر مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، علي البليهي، علي الحسن، سعود عبدالحميد، محمد كنو، سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح الشهري”.

ويحتاج الأخضر إلى الفوز من أجل الصعود إلى ثمن نهائي المونديال، دون النظر إلى نتيجة مباراة الأرجنتين وبولندا.

رقم مميز يطمح فيه سالم الدوسري

ويطمح نجم الأخضر، سالم الدوسري، في الظهور بشكل مميز ضد المكسيك اليوم، وتحقيق رقم مميز في مسيرته بكأس العالم.

وأصبح سالم الدوسري قريبًا من معادلة رقم نجم الكرة السعودية السابق، سامي الجابر كأكثر اللاعبين العرب تسجيلًا للأهداف بالمونديال برصيد 3 أهداف، حيث شارك في 4 نسخ أعوام 1994، 1998، 2002 و2006.

ويملك سالم الدوسري في رصيده هدفين بالمونديال، الأول في شباك مصر بنسخة 2018، والثاني ضد الأرجنتين في الجولة الأولى، ما يُحفزه لهز شباك المكسيك، ومعادلة رقم الجابر.

وبات الدوسري ثاني لاعب سعودي يسجل في نسختين متتاليتين من كأس العالم منذ سامي الجابر في 1994 و 1998.