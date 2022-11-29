تشكيل إنجلترا وويلز المتوقع اليوم بالمونديال

يلعب منتخبا إنجلترا وويلز مباراة قوية ومرتقبة، مساء اليوم الثلاثاء، يحتضنها استاد أحمد بن علي المونديالي والمقرر إقامتها، اليوم، ببطولة كأس العالم 2022.

وتنطلق مباراة إنجلترا وويلز في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية من مونديال قطر 2022.

صدارة إنجليزية

ويتصدر المنتخب الإنجليزي جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط ويحتاج لنقطة واحدة من أجل حسم التأهل للدور القادم من كأس العالم.

ويأتي منتخب إيران وصيفًا بـ3 نقاط ويليه الولايات المتحدة الأمريكية بنقطتين ثم ويلز في المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويتسلح منتخب إنجلترا في مباراته ضد ويلز بالعديد من نجومه وعلى رأسهم هاري كين ورحيم سترلينج وساكا.

تشكيل إنجلترا

المتوقع أن يبدأ المنتخب الإنجليزي مباراته ضد ويلز مساء اليوم، بـ بيكفور في حراسة المرمى.

الدفاع: لوك شاو، ماجواير، ستونز، كيران تريبير

الوسط: ديكلان رايس، بيلينجهام، ماونت

الهجوم: رحيم سترلينج، بوكايو ساكا، هاري كين

تشكيل ويلز المتوقع

حراسة المرمى: داني وارد

الدفاع: بن ديفيز، جو رودن، كريس ميفام

الوسط: كونر روبيرتس،هاري ويلسون، آرون رامسي، أمبادو، نيكو ويليامز

الهجوم: جاريث بيل، كيفير مور.