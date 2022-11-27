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مباراة حاسمة للمنتخب السعودي للصعود لثمن النهائي

تشكيل الأخضر المتوقع ضد المكسيك بعد غياب الفرج والمالكي

2022-11-27 الساعة 4:14
تشكيل الأخضر المتوقع ضد المكسيك بعد غياب الفرج والمالكي
المواطن - محمد سمعه

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يستعد الأخضر لمواجهة مصيرية أمام المنتخب المكسيكي مساء الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة ضمن مباريات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وفي ظل غياب 2 من أهم عناصر خط الوسط الدفاعي في المنتخب السعودي وهما سلمان الفرج للإصابة وعبدالإله المالكي للإيقاف فإن الفرنسي هيرفي رينارد يسعى لإيجاد بديلين لهما لوضعهما في تشكيلة المنتخب السعودي لمواجهة المكسيك.

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تشكيل الأخضر المتوقع لمواجهة المكسيك

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الأخضر مكونًا من: “محمد العويس، علي البليهي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، محمد البريك، علي الحسن، محمد كنو، عبدالله عطيف، سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح الشهري”.

وكان المنتخب السعودي أعلن قبل قليل عن مغادرة اللاعب سلمان الفرج لمعسكر الأخضر في كأس العالم، بعد موافقة من المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

إصابة سلمان الفرج

وسمح رينارد للاعب بالمغادرة بسبب التقرير الطبي الذي أكد عدم قدرته على اللعب فيما تبقى من مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث سيخضع لبرنامج علاجي بعد إصابته في مباراة الأرجنتين الثلاثاء الماضي.

ويُعاني الفرج من إصابة في عظمة الساق، وبسبب تلك الإصابة فمن المتوقع غياب الفرج عن مباريات نادي الهلال المقبلة لمدة قد تتجاوز الـ 6 أسابيع، مما يعني أن اللاعب قد لا يشارك مع أزرق الرياض عند استئناف مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين في منتصف ديسمبر المقبل.

أما عبدالإله المالكي فسوف يغيب عن مواجهة المكسيك، بعد تلقيه بطاقة صفراء في مباراة بولندا أمس.

جدير بالذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة كان حرص على الدخول إلى غرفة خلع الملابس بعد مواجهة بولندا لدعم عبدالإله المالكي بعد أن تسبب خطؤه في الهدف الثاني للمنتخب البولندي في مباراة السعودية.

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