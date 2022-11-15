تشكيل الأخضر المتوقع لـ مباراة السعودية وكرواتيا

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يستعد الأخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد لخوض مباراة السعودية وكرواتيا غدًا، كآخر تجربة ودية للأخضر قبل السفر إلى قطر، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.
وسيكون التشكيل المتوقع للأخضر مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، علي البليهي، محمد البريك، رياض شراحيلي، عبدالإله المالكي، سالم الدوسري، فراس البريكان، نواف العابد، صالح الشهري”.
وتقام المباراة غدًا في تمام الثالثة عصرًا بدلًا من الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة، بعد اتفاق بين المنتخبين، وذلك للعب في أجواء أقل حرارة.
وسوف تُنقل المباراة عبر قناة SSC على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.
وتُعد مباراة السعودية وكرواتيا هي آخر وديات المنتخبين قبل السفر إلى قطر، من أجل المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022، والتي تنطلق منافساتها يوم 20 نوفمبر الجاري.
وفي وقت سابق، أكد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على أن جميع لاعبي الأخضر في حالة بدنية ممتازة، وذلك قبل مواجهة المنتخب الكرواتي غدًا وديًا.
وتحدث رينارد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كرواتيا قائلًا: “جميع اللاعبين بجاهزية كاملة وبإمكانهم اللعب 90 دقيقة في المباريات المقبلة، ورسالتي للاعبين، أنه من المهم أن نتحلى بروح الفريق الواحد وأن نقدم كل ما لدينا”.
وسيبدأ الأخضر مشواره في المونديال يوم 22 نوفمبر، بمواجهة قوية ضد الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.
ويُعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم هو الأكثر خبرة بين كافة المنتخبات العربية في نهائيات كأس العالم، حيث خاض 16 مباراة في جميع النسخ التي لعبها حتى الآن، ما يحفز اللاعبين على الظهور بشكل مميز.