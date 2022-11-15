تشكيل الأخضر المتوقع لـ مباراة السعودية وكرواتيا

يستعد الأخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد لخوض مباراة السعودية وكرواتيا غدًا، كآخر تجربة ودية للأخضر قبل السفر إلى قطر، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

وسيكون التشكيل المتوقع للأخضر مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، علي البليهي، محمد البريك، رياض شراحيلي، عبدالإله المالكي، سالم الدوسري، فراس البريكان، نواف العابد، صالح الشهري”.

مباراة السعودية وكرواتيا

وتقام المباراة غدًا في تمام الثالثة عصرًا بدلًا من الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة، بعد اتفاق بين المنتخبين، وذلك للعب في أجواء أقل حرارة.