تشكيل الأخضر المتوقع للمونديال بعد انضمام نواف العابد

تفاجأ الجمهور السعودي صباح اليوم الأحد، بقرار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، باستبعاد فهد المولد من قائمة المونديال واستدعاء نواف العابد نجم نادي الشباب بديلًا له.

التشكيل المتوقع

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الأخضر في مباريات دور المجموعات في المونديال بعد قدوم العابد مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، محمد البريك، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، علي البليهي، عبدالإله المالكي، محمد كنو، عبدالرحمن العبود، فراس البريكان، نواف العابد، صالح الشهري”.

مركز نواف العابد

ومن المتوقع قيام رينارد، بوضع عبدالرحمن العبود في مركز الجناح الأيسر، مكان فهد المولد المستبعد، بينما سيكون العابد جناحًا يمينًا مع مهاجمين صريحين وهما صالح الشهري وفراس البريكان.

كذلك قد لا يشارك سلمان الفرج في مباراة الأرجنتين في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة من مونديال قطر، بسبب الإصابة في الكتف التي تعرض لها في مباراة آيسلندا الودية الأحد الماضي.

ويواجه الأخضر منتخبات ” الأرجنتين يوم 22 نوفمبر، بولندا يوم 26 نوفمبر، المكسيك يوم 30 نوفمبر”.