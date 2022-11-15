تشكيل الأخضر تحت 23 عامًا بنهائي كأس غرب آسيا

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نشر حساب المنتخب السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، قائمة المنتخب الأوليمبي تحت 23 عامًا في مواجهة نظيره القطري، بنهائي كأس اتحاد غرب آسيا.
وأعلن، اليوم الثلاثاء، المدير الفني للأخضر تحت 23 عامًا، المدرب سعد الشهري قائمة المنتخب التي ستخوض نهائي كأس اتحاد غرب آسيا أمام المنتخب القطري (العنابي).