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تقام المباراة في الـ4 عصر اليوم

تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال

2022-11-26 الساعة 2:52
تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال
المواطن - الرياض

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استقر المدير الفني الفرنسي، هبرفي رينارد على تشكيلة المنتخب السعودي التي سيخوض بها مباراته المرتقبة أمام بولندا في الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب المدينة التعليمية ضمن مباريات كأس العالم 2022.

ونشر حساب المنتخب السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا في مباراة اليوم.

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خيارات المنتخب

حارس المرمى: محمد العويس.

الدفاع: سعود عبدالحميد، علي آل بليهي، عبدالإله العمري، محمد البريك.

الوسط: محمد كنو، عبدالإله المالكي، سامي النجعي.

الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح الشهري.

مباراة صعبة

واستبعد الفرنسي هيرفي رينار مدرب السعودية مشاركة سلمان الفرج في مباراة أخرى بكأس العالم لكرة القدم بعدما تعرض قائد المنتخب الوطني لإصابة خلال الفوز التاريخي على الأرجنتين، هذا بالإضافة إلى غياب ياسر الشهراني لخضوعه إلى جراحه عقب إصابته إثر اصطدام مع زميله الحارس محمد العويس الذي كان يحاول إبعاد تمريرة عالية، ولن يستطع اللاعب المشاركة مع الأخضر في المونديال حتى حال التأهل إلى الدور المقبل.

على الجانب الآخر، يسعى المنتخب البولندي إلى تعويض إهداره ركلة جزاء أمام المكسيك واكتفاءه بنقطة التعادل، وسيكون الفوز على السعودية بوابة عبور محتملة للدور الثاني، إلا أن الهداف ليفاندوفسكي ورفاقه يعلمون جيداً أن التكهنات السابقة للبطولة التي وضعت المنتخب السعودي كمحطة سهلة لم تعد كما كانت بعد التفوق على الأرجنتين.

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