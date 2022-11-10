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تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد قادش

2022-11-10 الساعة 1:50
تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد قادش
المواطن - الرياض

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تترقب الجماهير مباراة ريال مدريد ضد قادش ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، وسط منافسة قوية لتحقيق الفوز.

ريال مدريد ضد قادش

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد قادش على ملعب “سانتياجو برنابيو”، اليوم الخميس عند الساعة 11:30 مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل المرينغي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 32 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي قادش في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

التشكيل المتوقع

ويسعى المرينغي لاستعادة نغمة الانتصارات في مباراة ريال مدريد ضد قادش اليوم، حيث تعادل ضد جيرونا وخسر أمام رايو فاليكانو، ليفقد صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم لصالح برشلونة.

رايو فاليكانو ضد الريال
مباراة الريال ورايو فاليكانو – المصدر @realmadrid

ويغيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن مباراة اليوم، لم اكتمال تعافيه من الإصابة، فيما يعود الألماني توني كروس لقيادة خط الوسط، بعد غيابه للإيقاف.

وكشفت صحيفة “ماركا” عن تشكيل المرينغي المتوقع، وجاء كالتالي؛ تيبو كورتوا، فاسكيز، ميليتاو، ناتشو، ديفيد ألابا، فالفيردي، تشواميني، توني كروس، أسينسيو، فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

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