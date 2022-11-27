تشكيل مباراة إسبانيا وألمانيا المتوقع

تترقب الجماهير مواجهة إسبانيا وألمانيا ضمن منافسات كأس العالم 2022، في ظل الصراع القوي بين المنتخبين لحصد الثلاث نقاط.

إسبانيا وألمانيا

ومن المقرر أن تُقام مباراة إسبانيا وألمانيا على ملعب البيت، اليوم الأحد عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

وتحمل مباراة اليوم أهمية كبيرة للمنتخبين، حيث تأمل إسبانيا في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16، فيما تطمح ألمانيا في حصد الثلاث نقاط، وإنعاش حظوظها بعد الخسارة ضد اليابان.

التشكيل المتوقع

وكشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية عن التشكيل المتوقع لمواجهة إسبانيا وألمانيا، على أن يبدأ الماتادور بالثلاثي الهجومي ألفارو موراتا، فيران توريس وماركو أسينسيو، فيما يُهاجم المانشافت بكل من؛ توماس مولر، ليروي ساني وجنابري.

ويتوقع أن يبدأ الماتادور مباراة إسبانيا وألمانيا بالتشكيل التالي؛ أوناي سيمون، جوردي ألبا، إيمريك لابورت، باو توريس، داني كارفاخال، بيدري، سيرجيو بوسكيتس، جافي، ماركو أسينسيو، ألفارو موراتا وفيران توريس.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ مانويل نوير، كريستيان جونتر، أنطونيو روديجر، نيكولاس سولي، ثيلو كيرير، جمال موسيالا، جوشوا كيميتش، إلكاي جوندوجان، ليروي ساني، توماس مولر وسيرج جنابري.