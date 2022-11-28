تشكيل مباراة البرازيل وسويسرا المتوقع

موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي
تترقب الجماهير مباراة البرازيل وسويسرا ضمن منافسات كأس العالم 2022، في ظل الصراع القوي لتحقيق الثلاث نقاط.
ومن المقرر أن تُقام مباراة البرازيل وسويسرا على استاد 974، اليوم الاثنين عند الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.
وقبل مباراة اليوم، يحتل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم صدارة ترتيب مجموعته في مونديال قطر 2022 برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن سويسرا، ثم الكاميرون وصربيا بدون رصيد.
وكشفت شبكة “هو سكورد” عن التشكيل المتوقع لمباراة اليوم، حيث سيدفع المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، تيتي بالنجم فينيسيوس جونيور بدلًا من نيمار المصاب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ويتوقع أن يبدأ السيليساو مباراة البرازيل وسويسرا بالتشكيل التالي؛ أليسون بيكر، ساندرو، تياغو سيلفا، ماركينيوس، داني ألفيس، كاسيميرو، فريد، رافينيا، فينيسيوس جونيور، ريتشارليسون وأنتوني.
على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ منتخب سويسرا الأول لكرة القدم مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ سومير، فيدمير، أكانجي، إلفيدي، رودريجيز، فرويلير، تشاكا، ساو، شاكيري، فارجاس وإمبولو.