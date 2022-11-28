تشكيل مباراة البرازيل وسويسرا المتوقع

تترقب الجماهير مباراة البرازيل وسويسرا ضمن منافسات كأس العالم 2022، في ظل الصراع القوي لتحقيق الثلاث نقاط.

البرازيل وسويسرا

ومن المقرر أن تُقام مباراة البرازيل وسويسرا على استاد 974، اليوم الاثنين عند الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

وقبل مباراة اليوم، يحتل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم صدارة ترتيب مجموعته في مونديال قطر 2022 برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن سويسرا، ثم الكاميرون وصربيا بدون رصيد.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

وكشفت شبكة “هو سكورد” عن التشكيل المتوقع لمباراة اليوم، حيث سيدفع المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، تيتي بالنجم فينيسيوس جونيور بدلًا من نيمار المصاب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتوقع أن يبدأ السيليساو مباراة البرازيل وسويسرا بالتشكيل التالي؛ أليسون بيكر، ساندرو، تياغو سيلفا، ماركينيوس، داني ألفيس، كاسيميرو، فريد، رافينيا، فينيسيوس جونيور، ريتشارليسون وأنتوني.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ منتخب سويسرا الأول لكرة القدم مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ سومير، فيدمير، أكانجي، إلفيدي، رودريجيز، فرويلير، تشاكا، ساو، شاكيري، فارجاس وإمبولو.