Icon

عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد Icon ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية Icon ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت Icon حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية Icon حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة Icon إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل شعيب قرية الخيف Icon “وادي كأس العالم” ينقل حماس المونديال إلى زوار “ذا جروفز” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
في كأس العالم 2022

تشكيل مباراة البرازيل وصربيا

2022-11-24 الساعة 9:38
تشكيل مباراة البرازيل وصربيا
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلن المديران الفنيان، تيتي ودراجان ستويكوفيتش عن التشكيل الرسمي لمواجهة البرازيل وصربيا ضمن منافسات كأس العالم 2022.

مباراة البرازيل وصربيا

ومن المقرر أن تُقام مباراة البرازيل وصربيا، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على إستاد لوسيل، وذلك ضمن منافسات المجموعة السابعة بمونديال قطر 2022.

قد يهمّك أيضاً
Img

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء ماليزيا

Img

بولندا تطالب ألمانيا بإرسال صواريخ باتريوت لأوكرانيا بدلًا منها

وقبل مباراة البرازيل وصربيا، يحتل منتخب سويسرا الأول لكرة القدم صدارة ترتيب المجموعة السابعة في كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، فيما تتذيل الكاميرون الترتيب بدون نقاط.

منتخب البرازيل
لاعبو البرازيل – المصدر @BrasilEdition

تشكيل المباراة

ومن المتوقع أن يضغط المدربان منذ بداية المباراة، حيث يسعى منتخب البرازيل الأول لكرة القدم لتحقيق انطلاقة قوية، أملًا في حصد اللقب السادس، فيما تأمل صربيا في الظهور بشكل جيد.

وجاءت تشكيل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، كالتالي؛ أليسون بيكر، دانيلو، ماركينيوس، تايجو سيلفا، ساندرو، كاسيميرو، باكيتا، نيمار، فينيسيوس جونيور، ريتشارليسون ورافينيا.

تشكيل البرازيل وصربيا
تشكيل البرازيل – المصدر @CBF_Futebol

على الجانب الآخر، جاء تشكيل منتخب صربيا الأول لكرة القدم كالتالي؛ فانيجا، ميلينكوفيتش، فيلكوفيتش، بافلوفيتش، زيفكوفيتش، لوكيتش، ميلينكوفيتش سافيتش، جوديل، ملادينوفيش، دوشان تاديتش وميتروفيتش.

تشكيل البرازيل وصربيا
تشكيل صربيا – المصدر @FSSrbije

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض أرباح بوان 7% إلى 38 مليون...
السوق

انخفاض أرباح بوان 7% إلى 38 مليون...

السوق
الباركود بالأماكن العامة أحدث طرق الاحتيال
السعودية اليوم

الباركود بالأماكن العامة أحدث طرق الاحتيال

السعودية اليوم
وظائف لدى شركة التصنيع الوطنية
حصاد اليوم

وظائف لدى شركة التصنيع الوطنية

حصاد اليوم
إصابة نجم REAL MADRID تُربك حسابات إسبانيا
الرياضة

إصابة نجم REAL MADRID تُربك حسابات إسبانيا

الرياضة
أساتذة الجامعات ينضمون إلى الاحتجاجات الإيرانية
العالم

أساتذة الجامعات ينضمون إلى الاحتجاجات الإيرانية

العالم
وزارة الشؤون الإسلامية تطلق برامج لطلبة المنح...
السعودية اليوم

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق برامج لطلبة المنح...

السعودية اليوم
كواليس لقاء المسحل مع رئيس اتحاد القدم...
الرياضة

كواليس لقاء المسحل مع رئيس اتحاد القدم...

الرياضة
الزارع: الإجازة الاضطرارية ليست حقًا مكتسبًا
السعودية اليوم

الزارع: الإجازة الاضطرارية ليست حقًا مكتسبًا

السعودية اليوم