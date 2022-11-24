تشكيل مباراة البرازيل وصربيا

أعلن المديران الفنيان، تيتي ودراجان ستويكوفيتش عن التشكيل الرسمي لمواجهة البرازيل وصربيا ضمن منافسات كأس العالم 2022.

مباراة البرازيل وصربيا

ومن المقرر أن تُقام مباراة البرازيل وصربيا، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على إستاد لوسيل، وذلك ضمن منافسات المجموعة السابعة بمونديال قطر 2022.

وقبل مباراة البرازيل وصربيا، يحتل منتخب سويسرا الأول لكرة القدم صدارة ترتيب المجموعة السابعة في كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، فيما تتذيل الكاميرون الترتيب بدون نقاط.

تشكيل المباراة

ومن المتوقع أن يضغط المدربان منذ بداية المباراة، حيث يسعى منتخب البرازيل الأول لكرة القدم لتحقيق انطلاقة قوية، أملًا في حصد اللقب السادس، فيما تأمل صربيا في الظهور بشكل جيد.

وجاءت تشكيل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، كالتالي؛ أليسون بيكر، دانيلو، ماركينيوس، تايجو سيلفا، ساندرو، كاسيميرو، باكيتا، نيمار، فينيسيوس جونيور، ريتشارليسون ورافينيا.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل منتخب صربيا الأول لكرة القدم كالتالي؛ فانيجا، ميلينكوفيتش، فيلكوفيتش، بافلوفيتش، زيفكوفيتش، لوكيتش، ميلينكوفيتش سافيتش، جوديل، ملادينوفيش، دوشان تاديتش وميتروفيتش.