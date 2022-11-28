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تشكيل مباراة البرتغال وأوروغواي الرسمي

2022-11-28 الساعة 9:50
تشكيل مباراة البرتغال وأوروغواي الرسمي
المواطن - الرياض

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أعلن المديران الفنيان فرناندو سانتوس ودييجو ألفونسو عن التشكيل الرسمي لمواجهة البرتغال وأوروغواي التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة البرتغال وأوروغواي

وتُقام مباراة البرتغال وأوروغواي على استاد لوسيل، بعد قليل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في نهائيات كاس العالم 2022.

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وقبل مباراة البرتغال وأوروغواي اليوم، يحتل منتخب برازيل أوروبا صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع منتخب غانا الأول لكرة القدم، ثم أوروغواي برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع كوريا الجنوبية.

منتخب أوروغواي
لاعبو الأوروغواي – المصدر @Uruguay

تشكيل مباراة اليوم

ويأمل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022، فيما تطمح أوروغواي في تحقيق نتيجة إيجابية والحفاظ على حظوظها في الصعود.

منتخب البرتغال
لاعبو البرتغال – المصدر @fifaworldcup_ar

وجاء تشكيل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في مباراة اليوم كالتالي؛ ديوجو كوستا، روبن دياز، بيبي، جواو كانسيلو، نونو مينديز، ويليام كارفاليو، روبن نيفيز، برونو فرنانديز، كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا وجواو فيليكس.

البرتغال وأوروغواي
تشكيل البرتغال – المصدر @selecaoportugal

على الجانب الآخر، جاء تشكيل منتخب أوروغواي الرسمي كالتالي؛ سيرجيو روشيت، دييجو جودين، خوسيه خيمينيز، ماتياس أوليفيرا، سباستيان كوتس، ماتياس فيتينهو، فيدي فالفيردي، رودريجو بنتاكور، جويليرمو فاريلا، داروين نونيز وإدينسون كافاني.

منتخب أوروغواي
تشكيل الأوروغواي – المصدر @fifaworldcup_ar

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