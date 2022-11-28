تشكيل مباراة البرتغال وأوروغواي الرسمي

أعلن المديران الفنيان فرناندو سانتوس ودييجو ألفونسو عن التشكيل الرسمي لمواجهة البرتغال وأوروغواي التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة البرتغال وأوروغواي

وتُقام مباراة البرتغال وأوروغواي على استاد لوسيل، بعد قليل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في نهائيات كاس العالم 2022.

وقبل مباراة البرتغال وأوروغواي اليوم، يحتل منتخب برازيل أوروبا صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع منتخب غانا الأول لكرة القدم، ثم أوروغواي برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع كوريا الجنوبية.

تشكيل مباراة اليوم

ويأمل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022، فيما تطمح أوروغواي في تحقيق نتيجة إيجابية والحفاظ على حظوظها في الصعود.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في مباراة اليوم كالتالي؛ ديوجو كوستا، روبن دياز، بيبي، جواو كانسيلو، نونو مينديز، ويليام كارفاليو، روبن نيفيز، برونو فرنانديز، كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا وجواو فيليكس.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل منتخب أوروغواي الرسمي كالتالي؛ سيرجيو روشيت، دييجو جودين، خوسيه خيمينيز، ماتياس أوليفيرا، سباستيان كوتس، ماتياس فيتينهو، فيدي فالفيردي، رودريجو بنتاكور، جويليرمو فاريلا، داروين نونيز وإدينسون كافاني.