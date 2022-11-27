Icon

تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات Icon فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
تنطلق اليوم في منافسات المونديال

تشكيل مباراة بلجيكا ضد المغرب

2022-11-27 الساعة 3:33
تشكيل مباراة بلجيكا ضد المغرب
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

كشف المدربان الإسباني روبيرتو مارتينيز والمغربي وليد الركراكي، تشكيل مباراة بلجيكا ضد المغرب التي تنطلق بعد قليل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

تشكيل مباراة بلجيكا ضد المغرب

وجاء تشكيل المغرب مكونًا من: “بونو – حكيمي – مزراوي – سفيان أمرابط – نايف أجرد – سايس – زياش – أوناحي – سليم أملاح – بوفال -النصيري.

قد يهمّك أيضاً
Img

6 تنبيهات أثناء هطول الأمطار في المنطقة الغربية

Img

فرحة الجماهير العربية بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين

أما تشكيل المنتخب البلجيكي فجاء مكونًا من: “كورتوا – ألدرفيرلد – كاستانيا – فيرتونخين – مونييه – فيتسل – أونانا – ثورجان هازارد – دي بروين – إيدين هازارد – بتشواي”.

وكان المنتخب المغربي تعادل مع منتخب كرواتيا بدون أهداف في الجولة الأولى، بينما فاز منتخب بلجيكا على المنتخب الكندي بهدف دون رد.

تشكيلة المغرب ضد بلجيكا

نتائج الجولة الثانية حتى الآن

وكانت مباريات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات انطلقت أول أمس الجمعة بفوز إيران على ويلز بثنائية دون رد، وفوز السنغال على قطر بثلاثية مقابل هدف، وتعادل هولندا مع الإكوادور بهدف لكل فريق، بينما تعادل المنتخب الإنجليزي مع نظيره الأمريكي بدون أهداف.

تشكيلة بلجيكا ضد المغرب

وفي مباريات أمس، فاز المنتخب الأسترالي على المنتخب التونسي بهدف دون رد، بينما فازت بولندا على السعودية بثنائية دون رد، بينما فاز المنتخب الفرنسي على المنتخب الدنماركي بنتيجة هدفين لهدف، وفاز المنتخب الأرجنتيني على المكسيك بثنائية دون رد.

وفاز المنتخب الكوستاريكي ظهر اليوم على المنتخب الياباني بهدف دون رد، قبل إقامة مباراة بلجيكا ضد المغرب.

وسيلعب منتخب كرواتيا ضد كندا اليوم في السابعة مساءً بتوقيت المملكة، وفي العاشرة مساءً تلعب إسبانيا ضد ألمانيا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

العالم على موعد نادر مع القمر الدموي
العالم

العالم على موعد نادر مع القمر الدموي

العالم
نصف المشكلات مصدرها خيالات أصحابها
حصاد اليوم

نصف المشكلات مصدرها خيالات أصحابها

حصاد اليوم
إخماد حريق بغداد بعد 10 ساعات
العالم

إخماد حريق بغداد بعد 10 ساعات

العالم
سالم الدوسري و 5 لاعبين قد يغيبون...
كأس العالم

سالم الدوسري و 5 لاعبين قد يغيبون...

كأس العالم
اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال سعودي بنغلاديشي
السعودية اليوم

اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال سعودي بنغلاديشي

السعودية اليوم
جامعة نايف تنظم حفل خريجي الدفعة الـ40
السعودية اليوم

جامعة نايف تنظم حفل خريجي الدفعة الـ40

السعودية اليوم
صالح الشهري: نحتاج دعم جماهير الأخضر
الرياضة

صالح الشهري: نحتاج دعم جماهير الأخضر

الرياضة
العساف: إهمال وقيادة متهورة وإيذاء للآخرين وحوادث...
السعودية اليوم

العساف: إهمال وقيادة متهورة وإيذاء للآخرين وحوادث...

السعودية اليوم