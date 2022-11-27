كشف المدربان الإسباني روبيرتو مارتينيز والمغربي وليد الركراكي، تشكيل مباراة بلجيكا ضد المغرب التي تنطلق بعد قليل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

تشكيل مباراة بلجيكا ضد المغرب

وجاء تشكيل المغرب مكونًا من: “بونو – حكيمي – مزراوي – سفيان أمرابط – نايف أجرد – سايس – زياش – أوناحي – سليم أملاح – بوفال -النصيري.

أما تشكيل المنتخب البلجيكي فجاء مكونًا من: “كورتوا – ألدرفيرلد – كاستانيا – فيرتونخين – مونييه – فيتسل – أونانا – ثورجان هازارد – دي بروين – إيدين هازارد – بتشواي”.

وكان المنتخب المغربي تعادل مع منتخب كرواتيا بدون أهداف في الجولة الأولى، بينما فاز منتخب بلجيكا على المنتخب الكندي بهدف دون رد.

نتائج الجولة الثانية حتى الآن

وكانت مباريات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات انطلقت أول أمس الجمعة بفوز إيران على ويلز بثنائية دون رد، وفوز السنغال على قطر بثلاثية مقابل هدف، وتعادل هولندا مع الإكوادور بهدف لكل فريق، بينما تعادل المنتخب الإنجليزي مع نظيره الأمريكي بدون أهداف.

وفي مباريات أمس، فاز المنتخب الأسترالي على المنتخب التونسي بهدف دون رد، بينما فازت بولندا على السعودية بثنائية دون رد، بينما فاز المنتخب الفرنسي على المنتخب الدنماركي بنتيجة هدفين لهدف، وفاز المنتخب الأرجنتيني على المكسيك بثنائية دون رد.

وفاز المنتخب الكوستاريكي ظهر اليوم على المنتخب الياباني بهدف دون رد، قبل إقامة مباراة بلجيكا ضد المغرب.

وسيلعب منتخب كرواتيا ضد كندا اليوم في السابعة مساءً بتوقيت المملكة، وفي العاشرة مساءً تلعب إسبانيا ضد ألمانيا.