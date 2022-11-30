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تشكيل مباراة تونس وفرنسا

2022-11-30 الساعة 6:02
تشكيل مباراة تونس وفرنسا
المواطن - الرياض

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أعلن المديران الفنيان جلال القادري وديديه ديشامب عن التشكيل الرسمي لمواجهة تونس وفرنسا التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة تونس وفرنسا

وتُقام مباراة تونس وفرنسا على استاد المدينة التعليمية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

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منتخب تونس
لاعبو تونس – المصدر @fifaworldcup_ar

وقبل مباراة اليوم، يحتل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم صدارة ترتيب مجموعته في كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل رسميًا إلى دور الـ16، فيما تتذيل تونس الترتيب برصيد نقطة واحدة.

منتخب فرنسا
لاعبو فرنسا – المصدر @FrenchTeam

تشكيل المباراة

وأجرى القادري 6 تغييرات على تشكيل نسور قرطاج في مباراة تونس وفرنسا اليوم، أملًا في الظهور بشكل أفضل وتحقيق نتيجة إيجابية، فيما حرص ديشامب على إراحة لاعبيه؛ ودفع بالصف الثاني.

تشكيل تونس وفرنسا
تشكيل تونس – المصدر @fifaworldcup_ar

وجاء تشكيل منتخب تونس الأول لكرة القدم، كالتالي؛ أيمن دحمان، منتصر الطالبي، نادر الغندي، ياسين مرياح، وجدي كشريدة، عيسى العيدوني، إلياس السخيري، محمد علي بن رمضان، علي معلول، أنيس بن سليمان ووهبي الخزري.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم كالتالي؛ مانداندا، ديساسي، رافائيل فاران، كوناتي، كامافينجا، تشواميني، جيندوزي، فيريتو، فوفانا، كومان وكولو مواني.

 

تشكيل تونس وفرنسا
تشكيل فرنسا – المصدر @fifaworldcup_ar

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