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تشكيل مباراة قطر والإكوادور في افتتاح كأس العالم

2022-11-20 الساعة 7:00
تشكيل مباراة قطر والإكوادور في افتتاح كأس العالم
المواطن - محمد سمعه

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كشف المدربان الإسباني فيليكس سانشيز والأرجنتيني جوستافو ألفارو تشكيلة منتخبي قطر والإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022 في قطر.

تشكيلة قطر والإكوادور

وجاءت تشكيلة المنتخب القطري مكونة من: ” سعد الشيب في حراسة المرمى، بيدرو ميجيل، عبدالكريم حسن، عبدالعزيز حاتم، حسن الهيدوس، أكرم عفيف، كريم بوضياف، همام أحمد، بسام الراوي، خوخي بو علام، المعز علي”.

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أما تشكيلة الإكوادور فجاءت مكونة من: “جاليندز في حراسة المرمى، فيليكس توريس، بييرو هينكابي، إيستوبيان، إيبارا، إيسترادا، إينر فالنسيا، أنجيلو بريكادو، بالاتا، مينديز، كايسيدو”.

وتُقام مباراة قطر والإكوادور على ملعب البيت، الذي يبعد عن العاصمة القطرية الدوحة ما يقرب من 46 كيلو متر.

تشكيل قطر والإكوادور

3 عوامل لـ منتخب قطر

منتخب العنابي يفتتح المونديال وهو يعول على 3 عوامل تُرجح كفته للفوز على الإكوادور في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات.

تشكيل قطر والإكوادور

العامل الأول هو الأرض والجمهور حيث سيحضر الجمهور القطري بكثافة لدعم منتخب بلاده في مباراة اليوم، حيث يسعى العنابي لتحقيق إنجاز ومحاولة تخطي دور المجموعات.

العامل الثاني هو تواجد المدرب الإسباني فيليكس سانشيز في صفوف منتخب العنابي منذ 2017، أي أن التجانس والانسجام متواجد بين اللاعبين مما يساهم في تحقيق نتائج إيجابية كما هو مرجو.

بجانب أن سانشيز قاد منتخب العنابي للفوز بلقب كأس أمم آسيا عام 2019 في الإمارات لأول مرة في تاريخ الكرة القطرية.

العامل الثالث، هو رغبة منتخب العنابي في تحقيق نفس إنجاز المنتخب الروسي في مونديال 2018 الذي أُقيم في موسكو، حيث استغل المنتخب الروسي عامل الأرض والجمهور ليحقق مفاجأة بالوصول لدور الثمانية.

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