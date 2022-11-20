تشكيل مباراة قطر والإكوادور في افتتاح كأس العالم

كشف المدربان الإسباني فيليكس سانشيز والأرجنتيني جوستافو ألفارو تشكيلة منتخبي قطر والإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022 في قطر.

تشكيلة قطر والإكوادور

وجاءت تشكيلة المنتخب القطري مكونة من: ” سعد الشيب في حراسة المرمى، بيدرو ميجيل، عبدالكريم حسن، عبدالعزيز حاتم، حسن الهيدوس، أكرم عفيف، كريم بوضياف، همام أحمد، بسام الراوي، خوخي بو علام، المعز علي”.

أما تشكيلة الإكوادور فجاءت مكونة من: “جاليندز في حراسة المرمى، فيليكس توريس، بييرو هينكابي، إيستوبيان، إيبارا، إيسترادا، إينر فالنسيا، أنجيلو بريكادو، بالاتا، مينديز، كايسيدو”.

وتُقام مباراة قطر والإكوادور على ملعب البيت، الذي يبعد عن العاصمة القطرية الدوحة ما يقرب من 46 كيلو متر.

3 عوامل لـ منتخب قطر

منتخب العنابي يفتتح المونديال وهو يعول على 3 عوامل تُرجح كفته للفوز على الإكوادور في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات.