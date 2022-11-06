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ضمن منافسات الدوري الإيطالي

تشكيل مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان المتوقع

2022-11-06 الساعة 1:58
تشكيل مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان المتوقع
المواطن - الرياض

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تترقب الجماهير مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

يوفنتوس وإنتر ميلان

ومن المقرر أن يلعب يوفنتوس وإنتر ميلان على ملعب “أليانز ستاديوم”، اليوم الأحد عند الساعة 10:45 مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 22 نقطة، فيما يقع إنتر ميلان في المركز السادس برصيد 24 نقطة.

يوفنتوس وإنتر ميلان
جانب من مباراة سابقة – المصدر blackwhitereadallover

التشكيل المتوقع

وكشفت صحيفة ” “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، عن التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة اليوم، حيث أشارت إلى أن المديرين الفنيين سيدفعان بالقوة الضاربة منذ البداية، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمة فريقه في الفوز.

يوفنتوس ضد ساسولو
لاعبو يوفنتوس – المصدر @Juventusfcar

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس المتوقع كالتالي؛ تشيزني، بريمر، دانيلو، ساندرو، كوادرادو، فاجيولي، لوكاتيلي، رابيو، كوستيتش، ميريتي وميليك.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان المتوقع كالتالي؛ أونانا، سكرينيار، أتشربي، دي فري، دي ماركو، ميختاريان، تشالهانوجلو، باريلا، دومفريس، لاوتارو ودجيكو.

إنتر ميلان
لاعبو الإنتر – المصدر @Inter_en

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