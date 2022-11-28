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يلتقيان على استاد الجنوب

تشكيل منتخبي الكاميرون وصربيا اليوم في مونديال 2022

2022-11-28 الساعة 12:31
تشكيل منتخبي الكاميرون وصربيا اليوم في مونديال 2022
المواطن - متابعة

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تنطلق بعد دقائق، مواجهة قوية تجمع بين منتخبي الكاميرون وصربيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

ويتواجد منتخب الكاميرون في المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022، بمنافسة صربيا والبرازيل وسويسرا.

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منتخب الكاميرون
احتفال أبو بكر – المصدر @caf_online_AR

مباراة مهمة

يواجه منتخب الكاميرون نظيره منتخب صربيا، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على استاد الجنوب.

تشكيل الكاميرون

وأعلن سونج مدرب منتخب الكاميرون؛ التشكيل الرسمي الذي سوف يخوض به مباراته ضد منتخب صربيا:

حراسة المرمى: إيباسي.

الدفاع: فاي، كاستيليتو، نكولولو، تولو.

الوسط: أنجوسيا، كوندي، هونجلا.

الهجوم: مبيومو، موتينج، إيكامبي.

تشكيل صربيا

وأعلن دراجان ستويكوفيتش، مدرب منتخب صربيا؛ التشكيل الرسمي الذي سوف يخوض به مواجهة اليوم ضد الكاميرون، وجاء كما يلي:

حراسة المرمى: سافيتش.

الدفاع: بافلوفيتش، فليكوفيتش، نيكولا ملينيكوفيتش.

الوسط: كوسيتش، ماكسيموفيتش، لوكيتش، زيفيوكفيتش، سيرجي ملينيكوفيتش سافيتش.

الهجوم: ألكسندر متروفيتش، دوسان تاديتش.

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