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آخر ظهور لـ العنابي بمونديال 2022

تشكيل منتخبي قطر وهولندا المتوقع في مباراة اليوم

2022-11-29 الساعة 1:36
تشكيل منتخبي قطر وهولندا المتوقع في مباراة اليوم
المواطن - متابعة

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يخوض منتخب قطر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، آخر مواجهاته في كأس العالم 2022 بعدما خرج رسمياً من البطولة بخسارتين متتاليتين أمام الإكوادور والسنغال على التوالي، ويلتقي العنابي مع نظيره الهولندي في المباراة المقرر إقامتها، مساء اليوم على استاد البيت.

تحصيل حاصل

وتعد المباراة تحصيل حاصل بالنسبة لمنتخب قطر والذي ودع منافسات المونديال بشكل رسمي بعد الخسارة في الجولتين الأولى والثانية.

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3 نقاط

ويدخل المنتخب الهولندي مباراة اليوم وعينه على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل التأهل إلى دور الـ16 بكأس العالم.

ويتصدر المنتخب الهولندي المجموعة الأولى بالمونديال برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الإكوادور صاحبة المركز الثاني ثم تأتي السنغال ثالثاً بـ3 نقاط وأخيرًا قطر بدون نقاط.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يدخل منتخب هولندا مباراته ضد قطر بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أندريس نوبيرت

خط الدفاع: دالي بليند، ناثان أكي، فان دايك، دينزل دومفريس

خط الوسط: فرينكي دي يونج، ستيفين بيرجويس، دينزل دومفريس

خط الهجوم: كودي جاكبو، ستيفن بيرجوين، ممفيس ديباي.

في المقابل، من المتوقع أن يكون تشكيل منتخب قطر على النحو التالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم

الدفاع: إسماعيل محمد، همام أحمد، عبد الكريم حسن، بوعلام خوخي، بيدور ميجيل

الوسط: كريم بوضياف، حسن العيدوس، عاصم مادبو

الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي.

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