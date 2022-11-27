تشكيل منتخب المغرب المتوقع ضد بلجيكا

تترقب الجماهير مباراة منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد نظيره البلجيكي، في كأس العالم 2022، في ظل المنافسة الصعبة لحصد الثلاث نقاط.

منتخب المغرب ضد بلجيكا

ومن المقرر أن تُقام مباراة المغرب ضد بلجيكا على استاد الثمامة، اليوم الأحد عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022.

وكان منتخب المغرب الأول لكرة القدم قد بدأ مشواره في كأس العالم 2022 بتعادل سلبي ضد كرواتيا، فيما تمكنت بلجيكا من تحقيق فوز صعب على حساب كندا بهدف دون رد، ما يزيد من صعوبة مواجهة اليوم.

التشكيل المتوقع

وسيدفع المدير الفني وليد الركراكي بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة المغرب ضد بلجيكا، أملًا في تحقيق الفوز؛ وإنعاش حظوظ أسود الأطلس في التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم.

ويتوقع أن يبدأ منتخب المغرب الأول لكرة القدم مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، أشرف حكيمي، غانم سايس، نايف أكرد، نصير مزراوي “يحيى عطية الله”، سفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أوناحي، حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال.