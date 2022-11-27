تشكيل مواجهة إسبانيا وألمانيا

أعلن المديران الفنيان لويس إنريكي وهانز فليك عن التشكيل الرسمي لمواجهة إسبانيا وألمانيا ضمن منافسات كأس العالم 2022.

قمة إسبانيا وألمانيا

وستنطلق مباراة إسبانيا وألمانيا، بعد قليل، على ملعب البيت، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

وتحمل مواجهة اليوم أهمية كبيرة للمنتخبين، حيث تأمل إسبانيا في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16، فيما تطمح ألمانيا في حصد الثلاث نقاط، وإنعاش حظوظها بالصعود في مونديال 2022 بعد الخسارة ضد اليابان.

التشكيل الرسمي

وأجرى فليك تغييرات طفيفة على التشكيلة الأساسية التي خاضت مواجهة اليابان السابقة، فيما واصل لويس إنريكي الاعتماد على تشكيلة إسبانيا، واكتفى بالدفع باللاعب داني كافاخال بدلًا من سيزار أزبيليكويتا.

وجاء تشكيل الماتادور في مباراة إسبانيا وألمانيا اليوم كالتالي؛ أوناي سيمون، جوردي ألبا، لابورت، رودريجو وكارفاخال، بوسكيتس، بيدري وجافي، فيران توريس، أولمو وماركو أسينسيو.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم كالتالي؛ مانويل نوير، ثيلو كيهرير، أنطونيو روديجر، نيكلاس سولي، ديفيد راوم، إلكاي جوندوجان، ليون جوريتسكا وجوشوا كيميتش، جمال موسيالا، توماس مولر وسيرجي جنابري.