تشيلسي يصدم Cristiano ronaldo

يبدو أن تشيلسي الإنجليزي بصدد توجيه صدمة مُدوية إلى البرتغالي Cristiano ronaldo نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات.

وكان نادي مانشستر يونايتد أصدر أمس الاثنين بيانًا توعد فيه نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تصريحات الأخير عن خيانة النادي وتوجيهه اتهامات لإدارة النادي وللمدرب الهولندي إيريك تين هاج.

وجاء في بيان اليونايتد: “نحن نركز على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم ومواصلة الزخم والإيمان، الذي يتم بناؤه بين اللاعبين والمدير والموظفين والمشجعين”.

تشيلسي غير مهتم باللاعب

وقال الصحفي الإنجليزي “بين جيكوبز المقرب من تشيلسي إنه لا يوجد حتى الآن ، أي دليل يُفيد بأن تشيلسي مهتم بضم رونالدو.

وأضاف جيكوبز أن المدرب جراهام بوتر مدرب تشيلسي أخبر إدارة البلوز، أنه غير مهتم بضم رونالدو لأن أسلوب لعبه لا يتماشى مع خططه الفنية والتدريبية.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن مانشستر يونايتد سيُغرم كريستيانو رونالدو مليون جنيه إسترليني بسبب حواره الصحفي الأخير، مع الاتجاه لفسخ عقده مع الفريق.

برونو يُعاقب Cristiano ronaldo

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد وهو يتجاهل Cristiano ronaldo في البداية حيث انتظر عدة ثوان ثم صافحه، وذلك كتعقيب منه على تصريحات رونالدو الهجومية بحق نادي مانشستر يونايتد ولاعبيه ومدربه الهولندي إيريك تين هاج.

وظهر برونو فيرنانديز في الفيديو وهو يتجاهل مصافحة رونالدو بعد مد الأخير ليده لثوانٍ معدودة ثم قرر فيرنانديز مد يده لمصافحة رونالدو ولم يهتم بالحديث معه وسط دهشة على وجه رونالدو.