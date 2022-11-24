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بعد رحيله عن مانشستر يونايتد

تشيلسي يُقرب كريستيانو رونالدو من السعودية

2022-11-24 الساعة 12:04
تشيلسي يُقرب كريستيانو رونالدو من السعودية
المواطن - الرياض

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يُخيم الغموض على مستقبل قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو خلال الفترة المقبلة، بعد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

تشيلسي يرفض كريستيانو رونالدو

وذكرت صحيفة “تيليجراف” الإنجليزية: “تشيلسي كان قريبًا من ضم رونالدو الصيف الماضي، لكن المدير الفني توماس توخيل رفض التعاقد معه، والآن المدير الفني جراهام بوتر لا يرحب بالبرتغالي”.

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رونالدو مع البرتغال
رونالدو – المصدر @selecaoportugal

وأضافت الصحيفة، اليوم الخميس: “في ظل رفض تشيلسي الفكرة، قد تكون المملكة العربية السعودية الحل المتاح أمام كريستيانو رونالدو لينتقل للعب في الدوري السعودي عقب مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر”.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر fifa

فسخ التعاقد بالتراضي

وكان كريستيانو رونالدو قد أدلى بتصريحات نارية ضد ناديه مانشستر يونايتد ومدربه الهولندي تين هاج، وذلك بعد الأزمات التي عانى منها هذا الموسم.

وأعلن مانشستر يونايتد مؤخرًا، عن فسخ عقد رونالدو بالتراضي، بسبب الأزمة التي اندلعت بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة، ووجه له الشكر على مسيرته في النادي خلال الفترتين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @Cristiano

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