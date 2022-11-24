تشيلسي يُقرب كريستيانو رونالدو من السعودية

يُخيم الغموض على مستقبل قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو خلال الفترة المقبلة، بعد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

تشيلسي يرفض كريستيانو رونالدو

وذكرت صحيفة “تيليجراف” الإنجليزية: “تشيلسي كان قريبًا من ضم رونالدو الصيف الماضي، لكن المدير الفني توماس توخيل رفض التعاقد معه، والآن المدير الفني جراهام بوتر لا يرحب بالبرتغالي”.

وأضافت الصحيفة، اليوم الخميس: “في ظل رفض تشيلسي الفكرة، قد تكون المملكة العربية السعودية الحل المتاح أمام كريستيانو رونالدو لينتقل للعب في الدوري السعودي عقب مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر”.

فسخ التعاقد بالتراضي

وكان كريستيانو رونالدو قد أدلى بتصريحات نارية ضد ناديه مانشستر يونايتد ومدربه الهولندي تين هاج، وذلك بعد الأزمات التي عانى منها هذا الموسم.

وأعلن مانشستر يونايتد مؤخرًا، عن فسخ عقد رونالدو بالتراضي، بسبب الأزمة التي اندلعت بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة، ووجه له الشكر على مسيرته في النادي خلال الفترتين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).