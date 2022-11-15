تصرف غريب من إيفانكا في زفاف تيفاني ترامب

قامت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتصرف غريب عقب الانتهاء بزفاف ابنة ترامب تيفاني لرجل أعمال من أصل لبناني، آثار العديد من التساؤلات.

نشرت إيفانكا ترامب على حسابها بموقع إنستجرام لقطات للحفل، أظهرت الصور أنها قصت صورة كيمبرلي غيلفويل، خطيبة شقيقها دونالد ترمب جونيور.

بالمقارنة بين صور الزفاق، تظهر الصورة الأصلية للمذيعة السابقة بشبكة فوكس نيوز، بجانب إيفانكا، وميلانيا ترامب زوجة الرئيس السابق، ووالدة تيفاني مارلا مابلز، ولارا ترامب زوجة إريك ترامب، مع العروس، وذلك خلال الحفل الذي أقيم السبت.

لماذا قصت الصورة؟

بعد مرور نحو ساعات على حفل الزفاف، عادت إيفانكا ونشرت الصورة الأصلية ضمن خاصية القصة على إنستجرام، مرفقة بثلاثة رموز تعبيرية لوجه مبتسم بثلاثة قلوب، بعدما أشار البعض إلى أن الصورة مقطوعة.

وبرر البعض واقعة قص ابنة ترامب صورة غيلفويل بأن ارتداءها لفستان أسود لا يتناسب مع المناسبة.

واحتفل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم السبت بزواج ابنته تيفاني (29 عامًا)، في مارا لاغو بولاية فلوريدا.