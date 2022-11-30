تصريحات جاريث بيل بعد توديع ويلز مونديال 2022

أكد جاريث بيل قائد منتخب ويلز، أنهم فخورون بالتواجد في كأس العالم 2022 ولكنهم مستاؤون من الخروج، بعد الهزيمة من إنجلترا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب أحمد بن على ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

الخسارة والخروج

وقال جاريث بيل فى تصريحات بعد المباراة، أمس الثلاثاء: “نحن الآن فخورون لأننا بكأس العالم ولكننا مستاؤون بسبب خروجنا وخسارتنا”.

وأضاف قائد ويلز: “هذه البطولة صعبة ولم نلعب بشكل ممتاز، ولكننا دائمًا ما نقدم كل ما لدينا ولا يوجد لدينا أي أمر لنندم عليه”.

التصفيات القادمة

وتابع جاريث بيل قائلًا: “سأعطي ويلز كل ما أملك، ولكن الآن الأمر صعب وعلينا إعطاء كل ما نملك في التصفيات القادمة، وأتمنى أن أشارك في التصفيات القادمة”.

واكتسح منتخب إنجلترا نظيره ويلز بثلاثية في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب أحمد بن على ضمن منافسات الجولة الختامية لمباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.