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عبر حسابه بموقع تويتر

تصريحات رونالدو بعد صعود البرتغال لدور الـ16

2022-11-29 الساعة 1:34
تصريحات رونالدو بعد صعود البرتغال لدور الـ16
المواطن - متابعة

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أشاد نجم الكرة العالمية ولاعب البرتغال كريستيانو رونالدو بنجاح منتخب بلاده في الصعود إلى دور الـ16 من مونديال قطر 2022، بعد الفوز، الاثنين، على منتخب الأوروغواي بنتيجة هدفين دون رد، وسبقها، بالفوز على غانا بنتيجة 3/ 2 قبل أيام، ليحصد البرتغال 6 نقاط، ساعدته ليكون ثالث المنتخبات المتأهلة للدور التالي من كأس العالم بعد فرنسا والبرازيل.

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عمل رائع

وكتب النجم البرتغالي وأسطورة الكرة العالمية، كريستيانو رونالدو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: نحن في دور الـ16 لكأس العالم، عمل رائع، أيها الفريق.. لقد أكدنا قوتنا وجودتنا في مواجهة خصم يتمتع بجدارة كبيرة. لنذهب، نحن في القتال وحلمنا لا يزال حيًّا، القوة لـ البرتغال.

انتهت مباراة البرتغال وأوروغواي، الاثنين، بتقدم المنتخب الشهير ببرازيل أوروبا بنتيجة 2/ 0، أحرزهما برونو فرنانديز ضمن مباريات دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر، وبتلك النتيجة تكون البرتغال إحدى الفرق التي ضمنت الصعود إلى دور الـ16 من البطولة، بعدما فازت في أول لقاءاتها بالمونديال على غانا بنتيجة 3/ 2، قبل أيام.

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