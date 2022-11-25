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لديهم جاريث بيل

تصريحات كيروش حول مواجهة ويلز المصيرية لـ إيران

2022-11-25 الساعة 1:15
تصريحات كيروش حول مواجهة ويلز المصيرية لـ إيران
المواطن - متابعة

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يلتقي منتخب إيران مع ويلز، اليوم الجمعة، بالجولة الثانية من المجموعة الثانية بالمونديال، بعدما تلقى منتخب إيران خسارة تاريخية أمام إنجلترا بنتيجة 6/ 2 ضمن مواجهات كأس العالم 2022 في قطر.

مواجهة مصيرية

تحدث البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران، عن مواجهة ويلز المصيرية، الجمعة، ببطولة كأس العالم، مُشيدًا في الوقت ذاته بقدرات جاريث بيل.

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كارلوس كيروش
كيروش

أسئلة سياسية

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي ردًّا على الأسئلة السياسية التي تطرحها الصحافة عليه بشأن إيران: “الصحافة من حقها توجيه الأسئلة لنا، ولا توجد مشكلة، ولكن من المهم أن تحترم ما نقوله، وفي النهاية لدينا الحرية في الإجابة كما نريد”.

وأضاف كيروش: “ما يفاجئني هو عدم طرح نفس الأسئلة على بلدان أخرى قد تواجه مشكلات سياسية أيضًا”.

جاريث بيل - ويلز

مباراة ويلز

وأكمل: “مواجهة ويلز؟ إنها فرصة للاستمتاع بكرة القدم، لديهم جاريث بيل، إنه فريق رائع ولديه الكثير من المشجعين، لا يمكن أن تكون هناك بيئة أفضل من هذه للاستمتاع بهذه اللعبة”.

وتابع: “مباراة إنجلترا بالنسبة لنا انتهت وبدايتنا الحقيقية في المونديال ستكون أمام ويلز”.

جاريث بيل لاعب ويلز وريال مدريد
جاريث بيل

دور بيل

وواصل: “لقد تلقينا أهدافًا أكثر في مباراة واحدة (أمام إنجلترا) مقارنة بـ3سنوات، هذا ليس طبيعي ولكننا تعلمنا من الأخطاء، وهي واحدة من تلك المباريات التي يمكن أن تحدث في كرة القدم”.

وأتم مدرب المنتخب الإيراني حديثه: “جاريث بيل من أفضل اللاعبين ليس فقط بسبب كرة القدم، ولكن أيضًا بسبب شخصيته، إنه قائد وذكي جدًّا ومسيرته الكروية تتحدث عنه”.

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