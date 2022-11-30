تصريحات محمد كنو قبل مواجهة السعودية والمكسيك

قال نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم محمد كنو: إن مباراة الأخضر أمام المنتخب المكسيكي، مساء اليوم الأربعاء، لن تكن بالسهلة، وطموحنا الفوز فيها والتأهل إلى الدور القادم من البطولة.

أفضل مدرب

وأضاف محمد كنو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، الثلاثاء، حول مباراة السعودية والمكسيك: المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد أفضل من دربني في مسيرتي وأود تقديم كل ما أملك له.

حياة أو موت

وأوضح كنو: «لقاء المكسيك حياة أو موت، نبحث عن صناعة التاريخ، نحترم المكسيك، لأنه منتخب صعب وقوي بدنيًّا، وبإذن الله نكون عند حسن الظن».

وأضاف نجم المنتخب السعودي: «نمتلك ثقة رينارد، نلعب منذ 3 سنوات باستمرار ولدينا تجانس كبير».

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مباراة قوية أمام المكسيك اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب لوسيل، في مهمة الفوز باللقاء وحجز بطاقة التأهل للدور التالي من البطولة (دور الـ16).